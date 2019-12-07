وصلة رقص وقبلات لـ كريم فهمي وزوجته في عيد ميلاده.. فيديو

احتفل الفنان كريم فهمي، بعيد ميلاده وسط عائلته وأصدقائه وبعض من نجوم الفن، كان من بينهم حلا شيحة وآيتن عامر، وكريم محمود عبدالعزيز، وهنا الزاهد، وغيرهم.
ورقص كريم فهمي، وزوجته دانيا البناوي، على أنغام أغنية "ملطشة القلوب"، في رومانسية شديدة وسط إعجاب الحاضرين بعيد الميلاد.
بينما تفاعل الجمهور مع الفيديو المتداول على السوشيال ميديا بشكل كبير جدًا، معبرين عن سعادتهم بالثنائي الشهير.
يذكر أن كريم قدم العديد من الأعمال الفنية الناجحة منها مسلسل "أمر واقع"، و"حكايات بنات"، و"الحساب يجمع"، و"ريح المدام وغيرها من الأعمال.
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