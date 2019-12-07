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رياضة

الزمالك يستدرج أول أغسطس الأنجولي بحثا عن النقاط الثلاث أفريقيا.. الليلة

السبت 07/ديسمبر/2019 - 11:44 ص
الزمالك يسعى لتعويض
الزمالك يسعى لتعويض خسارته أمام مازيمبى
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منتصر الرفاعى
يسعى الزمالك لتحقيق فوزه الأول وحصد النقاط الثلاث عندما يلتقي نظيره أول أغسطس الأنجولي فى التاسعة مساء اليوم بإستاد السلام بالجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخسر الزمالك مباراته فى الجولة الأولى أمام مضيفه مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة بمدينة لوبومباشي وهو ما عجل برحيل الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأبيض الذى تراجعت النتائج على يديه محليا وإفريقيا رغم توفير المجلس كل سبل الدعم المعنوي والمادي له.

ويدير اللقاء تحكيميا طاقم التحكيم الرواندي المكون من لويس هاكيزيمانا حكما للساحة وأمبرويسى هاكيزيمانا مساعد أول وديدون موتوى مساعد ثانى وصامويل ويكوندا حكم رابع.

وسيقود الفرنسى باتريس كارتيرون الزمالك فى أول ظهور إفريقي له أمام أول أغسطس الأنجولي بعدما نجح فى الاختبار الأول محليا بالفوز على الشرقية بدور الـ 32 للكأس بثلاثة أهداف مقابل هدف.

واستعاد الزمالك أنيابه الهجومية والدفاعية فى لقاء الشرقية تحت أعين كارتيرون وعادت الروح القتالية للفريق بعد جلسة "المصارحة والمكاشفة" التي عقدها المستشار مرتضى منصور رئيس النادي مع الفريق عقب عودته من الكونغو وتم حسم جميع الملفات الشائكة وصرف الجزء البسيط المتبقي من مستحقات اللاعبين لدي النادي وتعاهد الجميع على فتح صفحة جديدة عنوانها القتال من أجل إسعاد الجماهير البيضاء التى تلتف حول الفريق في جميع المباريات وكانت السبب الرئيسى فى النجومية والشهرة التي طالتهم.

ويعكف الجهاز الفنى للزمالك بقيادة كارتيرون ومعاونيه سامى الشيشينى المدرب العام وأمير عبدالعزيز المدرب المساعد وعمرو عبدالسلام مدرب الحراس واليونانى أنطونيو مدرب الأحمال على زيادة اللياقة البدنية للاعبين وعلاج أخطاء التمركز فى الخط الخلفى وغلق المساحات أمام مفاتيح لعب المنافس على الأجناب والتى أدت لثلاثية موليكا ومبوتو مهاجمى مازيمبى من عرضيات كابونجو وذلك لتفادي هذه الأخطاء أمام بطل أنجولا الذى تعادل فى مباراته الأولى أمام ضيفه زيسكو الزامبي بهدف لكل.

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