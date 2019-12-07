ضبط هارب من 149 حكما قضائيا

تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بالتنسيق وإدارات البحث الجنائى من ضبط ( مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ) مطلوب ضبطه.
وصدر على المتهم في ( 149 ) حكما قضائيا صادرا ضده ( 124 جزئى- 25 مستأنف ) فـى قضايا تبديد بلغ مدة العقوبة الصادرة ضده فيها ( 104 سنوات حبسًا) وكفالات بلغت (41 ألف جنيه).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المتهم.
ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط المحكوم عليهم الهاربين، خاصة فى قضايا الجنايات ومتعددى الأحكام القضائية.