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حوادث

ضبط هارب من 149 حكما قضائيا

السبت 07/ديسمبر/2019 - 01:06 م
ضبط هارب من 149 حكم
ضبط هارب من 149 حكم قضائي
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مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بالتنسيق وإدارات البحث الجنائى من ضبط ( مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ) مطلوب ضبطه. 

وصدر على المتهم في ( 149 ) حكما قضائيا صادرا ضده ( 124 جزئى- 25 مستأنف ) فـى قضايا تبديد بلغ مدة العقوبة الصادرة ضده فيها ( 104 سنوات حبسًا) وكفالات بلغت (41 ألف جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المتهم.

ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط المحكوم عليهم الهاربين، خاصة فى قضايا الجنايات ومتعددى الأحكام القضائية.
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