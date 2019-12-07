ضبط هارب من 149 حكما قضائيا

تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بالتنسيق وإدارات البحث الجنائى من ضبط ( مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ) مطلوب ضبطه.





وصدر على المتهم في ( 149 ) حكما قضائيا صادرا ضده ( 124 جزئى- 25 مستأنف ) فـى قضايا تبديد بلغ مدة العقوبة الصادرة ضده فيها ( 104 سنوات حبسًا) وكفالات بلغت (41 ألف جنيه).





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المتهم.



