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تحديد 43 مقرا لتنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بشمال سيناء | والتنسيق مع الجهات المشاركة والداعمة

السبت 07/ديسمبر/2019 - 05:30 م
صدى البلد
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احمد صالح
تحديد ٤٣ مقرا لتنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بشمال سيناء
شوكة: 
المبادرة تستهدف 132 الفا و761 سيدة وفتاة فوق 18 عاما
رفع حالة الطوارئ القصوى واستنفار القطاع الصحي استعدادا لتنفيذ المبادرة الرئاسية

بدأت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة اعتبارا من اليوم السبت. أنه تم الانتهاء من متابعة الاستعدادات بالمرور على نقاط الفحص والتأكد من توافر كافة المستلزمات والمعدات الطبية اللازمة ، بجانب التنسيق مع الجهات المشاركة والداعمة لتنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية.

وأعلن الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، رفع حالة الطوارئ القصوى واستنفار القطاع الصحي استعدادا لتنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة على مستوى المحافظة .

وأكد شوكة أن المبادرة تستهدف 132 الفا و 761 سيدة وفتاة في شمال سيناء .وأن أهداف المبادرة تتلخص في الاهتمام ودعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدى والتقييم والعلاج من خلال مراكز علاج الأورام والكشف المبكر عن مرض السكرى وارتفاع ضغط الدم والسمنة وتوجيه المكتشف وإصابتهم لتلقى التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية والإهتمام بالصحة الإنجابية للسيدة بعمر الإنجاب.

وأوضح شوكة، أن المبادرة تستهدف النساء فوق 18عاما وان الخدمات التي تقدمها المبادرة تشمل التوعية الصحية للنساء وتحليل السكر والكشف المبكر عن سرطان الثدى وقياس ضغط الدم والتوعية عن الفحص الذاتي للثدى وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم من سن 18 – 35 سنة، وتبدأ الخدمة من الساعة 9 صباحا وحتى الثالثة عصرا داخل 43 مقرا.

وقال إنه تم تجهيز 43 فريقا طبيا للبدء في إجراء أعمال فحص المواطنين والكشف عليهم من خلال المستشفيات العامة والمركزية ومراكز الرعاية والوحدات الصحية والنقاط الطبية المنتشرة على مستوى مراكز ومدن وأحياء وقرى وتجمعات المحافظة.

وحددت الادارة الصحية بنخل أماكن الفحص التي يتردد عليها المواطنون في مجلس مدينة نخل والإدارة التعليمية والإدارة الاجتماعية والمدارس.

وأكدت إدارة العريش تواجد الفرق الطبية في مختلف أحياء ومناطق المدينة وتغطية جميع التجمعات السكانية.

كما حددت إدارة بئر العبد 15 موقعا لتنفيذ المبادرة ببئر العبد ورمانة .
تحديد 43 مقرا لتنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بشمال سيناء | والتنسيق مع الجهات المشاركة والداعمة
تحديد 43 مقرا لتنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بشمال سيناء | والتنسيق مع الجهات المشاركة والداعمة
تحديد 43 مقرا لتنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بشمال سيناء | والتنسيق مع الجهات المشاركة والداعمة
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