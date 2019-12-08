مطربة الفيل الأزرق توضح غناءها بالأمازيغي: أهالينا في سيوة فرحوا بيها.. فيديو

قدمت الفنانة هند الراوي المتخصصة في غناء الفولكلور المصري عبر أغنيتها الشهيرة لفيلم "الفيل الأزرق 2"، لهجة مختلفة للفولكلور المصري من أصل مغربي تكاد تكون غير معروفة.





أوضحت الراوي خلال استضافتها في «صدى البلد» تفاصيل مشاركتها في فيلم «الفيل الازرق» بجزأيه، ولكن الفرصة كانت أكبر في الجزء الثاني لغنائها الأغنية الأساسية في الفيلم، وهي قصيدة باللغة الأمازيغية من ألحان وتوزيع المؤلف الموسيقي هشام نزيه وبقيادة المايسترو نادر عباسي.









أتيحت لها الفرصة بعد تلقيها مكالمة من "نزيه" يوضح لها فكرته في غناء الأغنية الأساسية للفيلم باللغة الامازيغية، وكانت هند حينها بالصدفة تدرس هذه اللغة لمدة 3 أسابيع، فأوضحت له أنها بالفعل تدرسها وعلى استعداد لتقديمها.





كانت هند حينها في فرنسا، فأرسل لها نزيه القصيدة درستها ولم تستغرق أكثر من يوم في حفظها، ولكن كان لنزيه الفضل الأكبر في تعديل نطقها الصحيح للغة الأمازيغية في هذه الأغنية.





لم تتوقع هند نجاح هذه الأغنية والقبول عليها بهذا الشكل خاصة وأن كلماتها غير مفهومة للبعض، وتابعت أن الكلمات تعود إلى قصيدة قديمة عن الحب بنفس اللغة وقد لاقت قبولا واسعا في سيوة.





واللغة الأمازيغية تعد اللغة الأساسية لبعض القبائل بالمغرب، وتوجد أيضا في مصر تحديدا في سيوة حيث ما زالت بعض القبائل تتحدث باللغة الأمازيغية بجانب اللغة العربية.





أما معنى كلمات القصيدة فهي:

"تتاغ اربي ذناش أثغيوين، هى جزء من بيت شعري يقول "أزين نليف انو اتقس كذتوين … تتاغ اربي ذناش أثغيوين" ويعنى "جمال حبيبي شعاع يؤلم عيني .. أه يا إلهي لو يكون من نصيبي".



