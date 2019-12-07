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أخبار العالم

هل تقصف تل أبيب إيران لوقف برنامجها النووي.. وزير الخارجية الإسرائيلى يجيب

السبت 07/ديسمبر/2019 - 04:13 م
إسرائيل تدرس قصف
إسرائيل تدرس قصف إيران لوقف برنامجها النووي
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سمر صالح
قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم السبت، إن تل أبيب ستكون مستعدة لقصف إيران من اجل وقف إمكانياتها المتعلقة بالأسلحة النووية.

جاء ذلك خلال مقابلة مع صحيفة "كوريير ديلا سيرا" الإيطالية، مع كاتس على هامش مؤتمر حوار البحر المتوسط للسياسة الخارجية في روما.

وفي رد كاتس عن سؤال الصحيفة: "هل يعتبر قصف إيران خيارا تدرسه إسرائيل؟" قال كاتس: "نعم، إنه خيار، لن نسمح لإيران بإنتاج أسلحة نووية أو الحصول عليها، إذا كان التحرك العسكري هو السبيل المحتمل لوقف ذلك، فإننا سوف نسلكه".

وقال كاتس في كلمته أمام المؤتمر إنه "حان الوقت" للدول الغربية والعربية أن "تشكل ائتلافا يردع إيران ويطلب منها وقف برامجها النووية".

وفي معرض حواره انتقد يسرائيل كاتس دولا أوروبية بسبب "عدم دعم النهج المتشدد الذي تتبناه الولايات المتحدة"، تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، الذي انسحب من الاتفاق النووي عام 2015.

واضاف كاتس: "طالما أن الإيرانيين يخدعون أنفسهم بالاعتقاد أن لديهم دعما من جانب أوروبا، سيكون الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لهم للاعتراف بالهزيمة".
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