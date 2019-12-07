تعليق رمضان صبحي على تكريم الرئيس السيسي لـ المنتخب الأوليمبي

كشف رمضان صبحي قائد منتخب مصر الأولمبي كواليس تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي للاعبي أوليمبي الفراعنة والجهاز الفني بعد الإنجاز التاريخي والتأهل إلى اولمبياد طوكيو 2020.



قال رمضان صبحي: "تكريم الرئيس للاعبين دافع للجميع من أجل بذل الجهد والعرق في سبيل رفع علم مصر في المحافل الدولية وهو مصدر فخر لهذا الجيل من اللاعبين".



واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، كلًا من المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم الحاصل على بطولة الأمم الأفريقية للشباب والمتأهل لأولمبياد طوكيو، ولاعبي المنتخب الوطني للإسكواش الحاصلين على بطولتي العالم للكبار والناشئين، وبعثة المنتخب الوطني للكاراتيه الحاصلة على بطولة العالم للشباب، وبعثة المنتخب الوطني الباراليمبي المشاركة في بطولة العالم مؤخرًا بأستراليا، إضافة إلى الأجهزة الفنية التي تولت تدريبهم، ومنح الرئيس وسام الرياضة للأبطال الرياضيين.



حضر مراسم التكريم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فضلًا عن رؤساء ومسئولي الاتحادات الرياضية الوطنية المعنية.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن الرئيس أشاد بما حققه الأبطال الرياضيون من إنجازات، وإسهامهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الإقليمية والدولية، مؤكدًا تقديره لأبطال مصر الرياضيين لما يمثلونه من قدوة للشباب في التفوق وبذل الجهد وصولًا للهدف.



ووجه الرئيس بتوفير الإمكانات اللازمة لأبطال مصر الرياضيين ودعمهم بشكل كامل بما يضمن استمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية.



وأعرب الرياضيون المكرمون عن شعورهم بالفخر لتكريم الرئيس لهم، الأمر الذي يعكس تقدير ورعاية سيادته للرياضيين المتميزين في مصر، فضلًا عما يمثله ذلك التكريم من حافز إضافي لهم لرفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية.