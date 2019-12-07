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فن

بعد رقصها فى الشارع | فيديو جريء لـ ندى الكامل يثير الجدل من جديد

السبت 07/ديسمبر/2019 - 05:30 م
ندى الكامل وأحمد
ندى الكامل وأحمد الفيشازى
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أحمد إبراهيم
تواصل ندى الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوى، اثارة الجدل حولها وذلك بعد نشرها مقطع فيديو جديدا لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك حيث تظهر فيه انوثتها وجمالها بملابس جريئة.

وظهرت ندى الكامل فى الفيديو الجديد وهى ترتدى بدلة وبنطلون جينز وحذاء برتقاليا وذلك أثناء وجودها فى احدى السهرات الليلية.

وكانت أثارت ندى الكامل جدلا واسعا عند نشرها مقطع فيديو لها وهى ترقص فى الشارع وظهرت فى الفيديو تخرج من سيارتها، بينما ينبعث صوت كاسيت السيارة أغنية «جابوا سيرته» للنجمة أصالة نصري، وسرعان ما تفاعلت «ندى» مع الأغنية بوصلة رقص في الشارع.

من جهة أخرى، نشر الفنان أحمد الفيشاوي برومو تشويقيا لفيلم "أشباح أوروبا"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

يذكر أن الفيلم تغير اسمه مرتين قبل "أشباح أوروبا"، المرة الأولى حمل اسم "حجر الإسكندر"، والثانية "عقده الخواجة" .

الفيلم يشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وهو قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية.

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