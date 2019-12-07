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رياضة

كأس خادم الحرمين الشريفين .. تعرف على مواجهات دور الـ16

السبت 07/ديسمبر/2019 - 07:19 م
صدى البلد
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أحمد هاني
انتهت اليوم السبت من منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين والتي شهدت مباراة قوية وتنافسية بين الفرق، حيث أختتمت بتأهل الهلال إلى الدور المقبل.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفوز أمام نظيره الجبلين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار مباريات دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين السعودى.

وجاءت مواجهات دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين:

– أبها × التعاون

– الاتحاد × الفتح

– الاتفاق × أحد

– الفيصلي × الهلال

– ضمك × النصر

– العدالة × الشعلة

– الوحدة × الرائد

– الفيحاء × الأهلي
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