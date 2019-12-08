تضامن البرلمان يكشف سبب انخفاض المعاشات في مصر

قال النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، إن مشكلة انخفاض المعاشات تتمثل في عدم استثمار أموال صناديق المعاشات بصورة اقتصادية ممتازة، منوها إلى أن بنك الاستثمار القومي كان يعمل علي تقويم باستثمار أموال المعاشات بعائد قليل، ورغم ذلك لم يكن يرسل هذا العائد للصناديق، مما أدى لتراكم المديونيات الكبري.



وأشار "أبو حامد"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "وائل الإبراشي"، في برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، إلي أن بنك الاستثمار حصل على 67 مليار جنيه من الصناديق لاستثمارها، ولم يستطع إعطاء الصناديق العوائد مرة اخرى.



ونوه، إلي أن بنك الأستثمار حينها قام بإعادة استثمار الأموال إلى أن تجاوز أموال المعاشات بأكثر من 300 مليار جنيه، مما أدى لمديونية البنك للصناديق.



ولفت إلى أن وزارة المالية تدخلت لتوفير أموال المعاشات، لعدم قدرة البنك أو الصندوق على توفير أموال المعاشات، مشيرة إلى أن القانون الجديد سيحسن أحوال المعاشات لكن ليس على المدى القصير.