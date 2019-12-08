الداخلية فى يوم.. بـ 13 مليون جنيه.. إحباط تهريب ألعاب نارية وأدوية وكاميرات مراقبة عبر ميناء الدخيلة .. ضبط تشكيل عصابى لترويج الهيروين بشبين القناطر

مدير أمن الغربية يوجه بشن حملات لمواجهة النباشين وسير عربات الكارو بالميادين

ضبط هارب من 149 حكما قضائيا

نجح رجال الإدارة المركزية لجمارك ميناء الدخيلة في الإسكندرية، السبت، في إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الألعاب النارية والهواتف المحمولة والأدوية والمكملات الغذائية وإسبراي الدفاع عن النفس، تقدر قيمتها بـ 13 مليون جنيه، بالمخالفة لقوانين الأسلحة والذخائر والجمارك والاستيراد والتصدير.وردت معلومات سرية إلى الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي وشرطة ميناء الدخيلة تفيد وجود أصناف مخالفة للمستندات داخل مشمول البوليصة cosU6202005730/1 حاوية رقم CSNU6657029 بعدد 694 طردًا تحوي وفقا للأوراق أثاث وأمتعة شخصية بوزن 16.8 طن قادمة من الصين باسم موظف بأحد السفارات الأجنبية.وعقب التنسيق مع وزارة الخارجية ولجنة المراسم، جرى تشكيل لجنة جمركية وأمنية مشتركة لتفتيش الحاوية كشفت عن وجود 499 كرتونة ألعاب نارية و256 كاميرة مراقبة مزودة بلمبات ليد صغيرة الحجم و 105 أقلام مجهز بكاميرا وتليفون و MPC3 وMPC4 و2600 عبوة سوائل شيش إلكترونية.وتم ضبط و500 كشاف ليزر مزودة بكاميرات صغيرة الحجم و3978 عبوة اسبراى دفاع عن النفس و1396 تليفون محمول أحجام وماركات مختلفة ومليون و587 ألفًا و570 شريط أدوية تخسيس ومليون و427 ألفًا و970 قرصًا مكملات غذائية.وقدرت اللجنة قيمة المضبوطات بـ 13 مليون و477 و 840 جنيه، تقدر عنها ضرائب ورسوم جمركية مستحقة 6 ملايين و831 ألفا و 148 جنيها.وقرر حسام الدين حمزة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة للتحقيق.وأصدر اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية اليوم توجيهاته إلى اللواء محمود عيد حكمدار مديرية الأمن بالضرورة تكثيف حملات المرافق والإشغالات بالتنسيق مع مباحث المرور لمواجهة وإحجام ظاهرة انتشار النباشين وعربات الكارو والتوك توك حفاظا على أرواح وحياة المواطنين وتيسيرا لحركة النقل والمواصلات بشوارع وميادين المحافظة .وكان مدير أمن الغربية قد تلقي إخطارا من حكمدار مديرية الأمن يفيد بشن حملات أمنية موسعه تحت إشراف العقيد وسيم قنديل مدير مباحث شرطة المرافق والإشغالات والرائد محمد السعدني رئيس مباحث شرطة المرافق والإشغالات بالتنسيق مع العميد ماجد ناشد مدير مباحث المرور من شن حملات موسعة لإحكام التواجد الشرطي وردع سائقي عربات الكارو والدراجات النارية "توك توك "من السير بميادين المحافظة.وأسفرت الحملات عن تحرير وضبط 18 حالة سير عربات كارو ودراجة نارية بشوارع وميادين طنطا والمحلة وزفتي وكفر الزيات .وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار اليها وأمرت بمحاسبة المخالفين .وتمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من القبض على عصابة ترويج المخدرات بالتوك توك" في شبين القناطر خلال تواجدهم بين منطقتى المرج وشبين القناطر لبيع الهيروين.تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي يفيد بترويج عاطلين مسلحين المخدرات والتنقل بين منطقتي المرج وشبين القناطر مستخدمين توك توك لترويج مخدر الهيروين.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتبين أن المتهمين من المرج وأنهما يستقلان توك توك في تحركاتهما بين المرج وشبين القناطر، لجلب وترويج المخدرات.وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وهما "م. ا. ع" 30 سنة و"ي ع ث" 30 سنة عاطلين.وتبين أن الثانى سبق اتهامه فى 5 قضايا مخدرات خلال استقلالهما توك توك بدون لوحات معدنية وبحوزتهما فرد خرطوش وربع كليو هيروين ومبلغ مالى وتولت النيابة التحقيق.وفى سياق متصل تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بالتنسيق وإدارات البحث الجنائى من ضبط ( مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ) مطلوب ضبطه.وصدر على المتهم في ( 149 ) حكما قضائيا صادرا ضده ( 124 جزئى- 25 مستأنف ) فـى قضايا تبديد بلغ مدة العقوبة الصادرة ضده فيها ( 104 سنوات حبسًا) وكفالات بلغت (41 ألف جنيه).وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المتهم.ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط المحكوم عليهم الهاربين، خاصة فى قضايا الجنايات ومتعددى الأحكام القضائية.