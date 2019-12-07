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أخبار البلد

مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك يترأس صلوات النذور الاحتفالية بـ كنيسة شبرا

السبت 07/ديسمبر/2019 - 11:51 م
صدى البلد
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سامح سلام
احتفل المطران كيرلس وليم مطران ايبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك مع الرهبنة الكرملية في مصر ببازيليك سانت تريز بشبرا بابراز النذور الاحتفالية للأخوة بطرس (مدحت) صبره للقيامة، الاخ جوفاني (صالح) كمال للرحمة الإلهية، الاخ زكريا حربي للصليب، تحت عنوان " حيث لا يوجد حب إزرع حب، تحصد حب" القديس يوحنا للصليب.

ترأس القداس الإلهي نيافة الأنبا كيرلس بمشاركة المطران جورج شيحان مطران الكنيسة المارونية في مصر، والأب بولس ساتي المدبر البطريركي للايبارشية الكلدانية بمصر والأب باتريك الرئيس الإقليمي للرهبنة الكرملية بمصر، بجانب العديد من الأباء الكهنة و الرهبان و الراهبات و الشعب الذي جاء للاحتفال.

تخلل القداس الإلهي الاحتفالي الكلمة الروحية " العظة " التي عبر فيها نيافة المطران كيرلس عن فرحته و فرحة الكنيسة اجمع بالأخوة الثلاثة الذين يقدمون إعلانهم بفرح تخليهم عن العالم وانضمامهم الكامل ليسوع المسيح في الرهبنة (رهبنة الكرمل).

تلا العظة رتبة تقديم النذور الاحتفالية بمشاركة الأب أنطونيوس الكرملي و طلبة جميع القديسين، وتقديم النذور من الأخوة الثلاثة وإعطاء البركة الاحتفالية من الأب باتريك للأخ بطرس والاخ زكريا والاخ جوفاني، و اختتم الاحتفال بإعلان الانضمام للأخوة الثلاثة للرهبانية الكرملية واستكمال القداس الإلهي .

مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك يترأس صلوات النذور الاحتفالية بـ كنيسة شبرا
مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك يترأس صلوات النذور الاحتفالية بـ كنيسة شبرا
مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك يترأس صلوات النذور الاحتفالية بـ كنيسة شبرا
مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك يترأس صلوات النذور الاحتفالية بـ كنيسة شبرا
مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك يترأس صلوات النذور الاحتفالية بـ كنيسة شبرا
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