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فن

السينما السعودية تحصد جائزة لجنة التحكيم بمهرجان مراكش

السبت 07/ديسمبر/2019 - 11:50 م
السينما السعودية
السينما السعودية
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محمد نبيل
شهد حفل ختام مهرجان مراكش السينمائى فوز علاء الدين سليم بجائزة أفضل مخرج عن الفيلم التونسي الفرنسي "طلامس"، وفاز بجائزة لجنة التحكيم، مناصفة بين الفيلم السعودي "الزيارة الأخيرة" والفيلم الصيني "لوحة موزاييك".

وشهد المهرجان عرض 98 فيلما من 34 دولة توزعت‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬فقرات، تلخصت في "المسابقة الرسمية" و"السهرات‭ ‬المسائية‮"‬، و‭‬‮"‬تكريم‭ ‬السينما‭ ‬الأسترالية"،‬ و"بانوراما‭ ‬السينما‭ ‬المغربية"،‬ و"الجمهور‭ ‬الناشئ".

كما حصد الفيلم الكولومبى وادي الأرواح الجائزة الكبرى للمهرجان الدولى للفيلم بمراكش.

وتم تكريم المخرج والمنتج الأمريكي روبرت ردفورد، والفنانة المغربية منى فتو، والممثلة الهندية بريكانا شوبرا.
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