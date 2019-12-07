السينما السعودية تحصد جائزة لجنة التحكيم بمهرجان مراكش

شهد حفل ختام مهرجان مراكش السينمائى فوز علاء الدين سليم بجائزة أفضل مخرج عن الفيلم التونسي الفرنسي "طلامس"، وفاز بجائزة لجنة التحكيم، مناصفة بين الفيلم السعودي "الزيارة الأخيرة" والفيلم الصيني "لوحة موزاييك".





وشهد المهرجان عرض 98 فيلما من 34 دولة توزعت‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬فقرات، تلخصت في "المسابقة الرسمية" و"السهرات‭ ‬المسائية‮"‬، و‭‬‮"‬تكريم‭ ‬السينما‭ ‬الأسترالية"،‬ و"بانوراما‭ ‬السينما‭ ‬المغربية"،‬ و"الجمهور‭ ‬الناشئ".





كما حصد الفيلم الكولومبى وادي الأرواح الجائزة الكبرى للمهرجان الدولى للفيلم بمراكش.



