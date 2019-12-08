فوز البرازيل بلقب ملكة جمال المراهقات للبيئة والسياحة.. البرتغال الوصيفة الأولى ومصر الثانية.. و10 ملاحظات عن المسابقة

4 مراحل لـ مسابقة ملكة جمال المراهقات.. وتحديات على شواطئ البحر وبين المعالم السياحية

كانز و أكياس شيبسي قديمة.. ملكات جمال المراهقات ترتدي فساتين جريئة من الريسايكل

ملابس تقليدية.. 3 دول تفوز بلقب أفضل زي وطني في مسابقة ملكة جمال المراهقات

بينها مصر.. 11 دولة تفوز في تصفيات حفل ختام ملكة جمال المراهقات 2019

5 دول تتأهل في top5.. والبرازيل تتوج بلقب ملكة جمال المراهقات للبيئة والسياحة والوصيفة مصرية





أقيمت أمس حفل ملكة جمال المراهقات للبيئة والسياحة لعام 2019، والتي ستضيفها مصر للعام الأول على التوالي، وقد تضمنت 21 دول من جميع أنحاء العالم، وقد حرص منظمو مسابقة ملكة جمال العالم للمراهقات للسياحة والبيئة، على الاهتمام بزيارة الأماكن السياحية والأثرية داخل مصر، وذلك لدعم السياحة المصرية، والإهتمام بالقضايا التي تواجه المراهقين في هذه المرحلة العمرية.





وأكدت الدكتورة آمال رزق رئيسة المسابقة، إنه من الهدف من اقامة مسابقة ملكة جمال المراهقات للسياحة والبيئة 2019، هو الالتفات لمتطلبات هذه المرحلة العمرية خاصة أن الشابات من هذه السن لديهن آمال وتطلعات من شأنها أن تغير أشياء كثيرة في هذا المجال، خاصة أن المسابقة تشمل قضايا مهمة سيتم التطرق لها، أبرزها دور المرأة الشابة وتأثيرها على البيئة وعقلية المراهقين، والمساواة بين الجنسين والعمل التطوعي.





وشملت مراحل مسابقة ملكة جمال المراهقات للبيئة والسياحة لعام 2019، اختيار أفضل 10 دول بملابس البحر، وذلك لتظهر كل متسابقة بجوار البحر أو حمام السباحة الذى يوضح جزء مما تخفيه شواطئ مصر الخلابة، ويقمن بنشر تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعى السوشيال ميديا وما لها من تأثير كبير على العالم اليوم.





فيما شملت أيضا مراحل مسابقة ملكة جمال المراهقات للبيئة والسياحة 2019، بالإضافة إلى اختيار أفضل فستان معاد تدويره من المخلفات المعاد تصنيعها eco dress، ويليها زيارة الأهرامات والمتحف المصري، وبعض الأنشطة التمهيدية الخاصة قبل الحفل النهائي، وعرض افضل زي تقليدي يمثل تقاليد وعادات كل بلد، وحفل المواهب ومسابقة اللياقة البدنية.





وفيما يلي سنقوم بذكر أبرز 10 ملاحظات من مسابقة ملكة جمال المراهقات للبيئة والسياحة 2019، وحفل الختام





1- تأهلت المتسابقات بعد أن حصلوا على لقب ملكة جمال المراهقات داخل بلدانهم، وقامت لجنة التحكيم في بلدهم باختيار فتاة واحدة وتأهيلها للمسابقة النهائية المقامة داخل مصر.





2- في كل مرحلة من مراحل المسابقة تحصل الفتيات على نقاط تؤهلها للنهائيات، ويتم تصفيتهم على أساسها، وتعتمد النقاط على مدى التزامها، و طاعتهم للأوامر، ونجاحها في جميع مراحل المسابقة.





3- مرحلة قبل النهائية اعتمدت فكرتها على إعادة هيكلة الأشياء التي توقفنا عن استخدامها، و تشكيلها مرة أخرى، وإبرازها في فكرة لصناعة فساتين جديدة .





4- بعض المتسابقات قاموا بصنع فساتينهم في مرحلة ما قبل النهائية من الكانزات القديمة، و اكياس الشيبسي، واطباق الفويل، واكياس القمامة، وجلاد الكشاكيل، والكرتون.





5- تكونت لجنة تحكيم مسابقة ميس إيكو دريس لجنة التحكيم من الدكتور آمال رزق رئيسة مسابقة ميس إيكو ، الفنان تامر فرج، سوهيني سبرياني ميس إيكو انترناشونال 2019، الإعلامية نانسي مجدي، مصمم الازياء احمد مغازي، ريوان علاء ميس إيكو افريقيا 2017، باتريشيا ميس إيكو انترناشونال، فيما زاد عليهم لجنة التحكيم في حفل الختام لمسابقة ملكة جمال المراهقات للبيئة والسياحة 2019 على الممثل إدوارد، و خبيرة التجميل سمية عزوز، ولم يتواجد الفنان تامر فرج في حفل الختام.





6- تم اختيار ثلاث فتيات في المرحلة قبل النهائية، وهى: صربيا.. البرازيل.. جمهورية دومينيكا، وذلك في مسابقة eco dress ، وذلك من بعد تصفية 21 متسابقة ، لى 11، ومن ثم إلى 3 متسابقات فقط.





7- قامت كل متسابقة بتقديم فستان يعبر عن الزي الوطني لدولتهم ، وحضارتها، وفازت بلقب أفضل زي وطني ثلاث دول، وهي بيرو، وجمهورية دومينيكا، والولايات المتحدة الأمريكية.





8- قدمت كل متسابقات ملكة جمال المراهقات رقصة جماعية على المسرح، فيما قامت كل متسابقة بتقديم رقصة منفردة تعبر عن بدلها، والفلكلور التابع لها، حي رقصت ملكة جمال الهند رقصة هندية على الأنغام الهندية، وقامت المصرية بتقديم رقصة شرقي على اغاني مصرية.





9- فازت متسابقات من 11 دولة خلال حفل ختام ملكة جمال المراهقات ايكو 2019، وهي "جمهورية دومينيكا، و والولايات المتحدة، ومصر، والبرازيل، وكندا، وبولندا، و مونتيغو، و صربيا، و البرتغال، و الفلبين، وجنوب أفريقيا"، فيما ثم تصفيتهم في top5 إلى خمس دول، وهم البرازيل، ومصر، جمهورية دومينيكا، والبرتغال، والفلبين، وذلك بعد أن قدمت كل المتسابقات عرض ازياء بملابس سوارية.



