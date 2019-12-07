برازيلية تتوج بلقب ملكة جمال المراهقات للبيئة والسياحة والوصيفة مصرية.. بالصور

حازت البرازيل على لقب ملكة جمال المراهقات للسياحة والبيئة ٢٠١٩، فيما فازت البرتغال بلقب الوصيفة الولى بينما حصلت مصر على لقب الوصيفة الثانية وذلك من أصل ٢١ متسابقة من جميع أنحاء العالم، وذلك خلال فعاليات نهائي حفل مسابقة ملكة جمال المراهقات للبيئة والسياحة 2019 في أحد فنادق القاهرة الشهيرة.



وتأهلت المتسابقات إلى المسابقة بعد أن حصلت كل متسابقة على لقب ملكة جمال المراهقات على بلدانهم، وقامت لجنة التحكيم في بلدهم باختيارهن وتأهيلهن للمسابقة النهائية المقامة داخل مصر، وقد خضعن للعديد من التحديات وصولا لختام مسابقة ملكة جمال المراهقات للبيئة والسياحة عام ٢٠١٩.



وعرضت كل متسابقة في بداية الحفل على المسرح الزي الوطني لدولتها، والذي يعبر عن حضارتها، وما يميز بلدها، فيما قامت كل متسابقة بالتعريف عن نفسها وعمرها، والمشروع الخاص بها، واجتمعت كل المتسابقات على تقديم رقصة جماعية على المسرح.



فيما تخلل فقرات مسابقة ملكة جمال المراهقات عرض غنائي للفنانة مروة نصر، وقد قدمت مجموعة من أغانيها التي طرحتها في ألبومها الأخير.



وتكونت لجنة تحكيم المسابقة من الدكتور آمال رزق رئيسة مسابقة ميس إيكو، و سوهيني سبرياني ميس إيكو انترناشونال ٢٠١٩، ومصمم الازياء احمد مغازي، باتريشيا ميس إيكو انترناشونال، الممثل إدوارد، و خبيرة التجميل سمية عزوز، وغيرهم.