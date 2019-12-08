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رياضة

الزمالك يترقب .. صالح جمعة خارج النادي الأهلي

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 02:12 ص
صالح جمعة
صالح جمعة
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ريهام بكير
أكد الإعلامي كريم شحاتة أن نادي الزمالك يترقب فسخ صالح جمعة لتعاقده مع الأهلي حتى يحصل على خدمات اللاعب.

وقال كريم خلال برنامجه كورة كل يوم المذاع عبر شاشة الأولى: " السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي غير مقتنع بإمكانيات صالح جمعة وبالتالي اللاعب عندما يشعر بأن المدير الفني غير مقتنع به يخرج عن تركيزه بشكل أكبر".

وأضاف: " الزمالك يترقب رحيل اللاعب عن الأهلي لضمه إلى صفوفه خلال انتقالات يناير المقبلة".

وكان صدى البلد قد نشر تفاصيل استغناء الأهلي عن صالح جمعة بناء على طلب رينيه فايلر المدير الفني للفريق، حيث إن الأخير وصل إلى طريق مسدود نحو تقويم اللاعب خلال الفترة الماضية لذا فإنه منح إدارة النادي الضوء الأخضر لرحيله.

وقالت المصادر إن هناك سببين وراء طلب فايلر أولهما عدم الجدية التي يخوض بها اللاعب للتدريبات والتهاون الواضح بجانب الأزمات التي تحدث خارج الملعب وعدم التزامه.

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