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رياضة

فيفا يعلن ملعب نصف النهائي لكأس العالم للأندية

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 02:52 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم،فيفا ، أن ملعب خليفة الدولي في قطر يستضيف ثلاث مباريات إضافية، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تلعب للمرة الأولى في قطر، خلال الفترة ما بين 11 حتى 21 ديسمبر الجاري.

وذلك بعد أن تقرر تأجيل افتتاح ملعب المدينة التعليمية إلى أوائل العام المقبل.

وأوضح "فيفا" أن ملعب خليفة الدولي سيستضيف في 17 ديسمبر الجاري مباراة تحديد الفريق الفائز بالمركز الخامس في البطولة.

وكذلك المباراة الأولى في الدور قبل النهائي، التي تجمع نادي فلامنجو البرازيلي، بطل كأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية، مع الفائز من مباراة الهلال السعودي بطل آسيا والترجي التونسي بطل إفريقيا.
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