مصرع 43 شخصا في حريق مصنع بالهند

لقي 43 شخصا مصرعهم في حريق بمصنع في العاصمة الهندية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.



وسقط الـ43 شخصا على الأقل جراء اندلاع حريق في مصنع في العاصمة الهندية نيودلهي، وسط توقعات بأن ترتفع الحصيلة أكثر، وفق ما أفادت الشرطة.



وشب الحريق صباحا في الحي القديم في المدينة حيث توجد الكثير من المصانع الصغيرة ومستودعات التخزين.



وقال نائب قائد جهاز الإطفاء في نيودلهي سونيل تشودري: "أنقذنا أكثر من 50 شخصا"، وفق ما نقلت "فرانس برس".



وأفاد تشودري بأن "عمالا كانوا نائمين داخل هذا المبنى المكون من أربعة أو خمسة طوابق"، مشيرا إلى أنه تم إخماد الحريق بينما لا تزال عمليات الإنقاذ جارية.



وقال مسؤول رفيع في شرطة نيودلهي إنه تم إخراج ثمانية أو تسعة أشخاص كانوا في الداخل، ليرتفع عدد من تم إنقاذهم إلى 58 على الأقل.



وتحدث مسؤولو جهاز الإطفاء عن صعوبة الوصول إلى المبنى المعتم في حي سدار بازار التجاري، وذكروا أن سبب الحريق لا يزال غير واضح.

