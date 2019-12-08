المؤبد لـ3 أشخاص قتلوا اثنين وأصابوا آخرين للثأر في أسيوط

قضت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط بمعاقبة 3 أشخاص بالسجن المؤبد لقتلهما شخصين وإصابة آخرين على إثر خصومة ثارية تعود إلى 29 عاما بين عائلتي الوسية وخليفة بقرية شقلقيل بمركز أبنوب.



كانت الدائرة الثالثة عشر برئاسة المستشار سامح سعد طه وعضوية المستشارين محمد مختار الأحمداوى وعماد فؤاد بشاي وأمانة سر خميس محمود ومحمد العربي، قضت بمعاقبة ياسر عدلي أحمد 35 سنة مدرس بمعهد أبنوب الاعدادي الثانوي ومحمد أحمد سليمان 55 سنة لا يعمل وعلي مصطفي خليفة 49 سنة عامل بالسجن المؤبد لقتلهما المجني عليهما " غيطي مرسي رشوان و عبدالناصر أحمد حسن وإصابة نجل المجني عليه الأول " محمد " وعصام محمد عبدالعال على خلفية خصومة ثارية بين عائلة " الوسية " التي ينتمي إليها المجني عليهم وعائلة " خليفة " والتي ينتمي إليها المتهمون تعود الى 29 عاما.



تعود وقائع القضية رقم 5403 لسنة 2018 إلى أنه في يوم 31 أغسطس عام 2018 قام المتهمون بعقد العزم على قتل المجني عليهم أخذا بالثأر منهم على خلفية خصومة ثارية تعود الى عام 1990 وقام المتهمون باعداد اسلحة نارية " بنادق الية " وتربصوا للمجني عليهم بأحد الطرق فور علمهم بمرور المجني عليهم منها وفور أن شاهدوا السيارة التي كانت يستقلها المجني عليهم قاموا بإطلاق وابلا من الأعيرة النارية صوب السيارة مما نتج عنها مقتل المجني عليهما الأول والثاني وإصابة الثالث والرابع في الحال.

