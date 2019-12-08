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تعليم

التعليم العالي تغلق كيانا وهميا جديدا بمحافظة الجيزة

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 10:37 ص
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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نهلة الشربيني
تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة فى مداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.

وأشار التـقـرير إلى قــيام لجــنة الضبطية القضائيـــة بمداهــمة المنشأة المسماة (المركز الدولي للتدريب الكائنة 59 شارع إيران، متفرع من شارع محيى الدين أبو العز- الدقي– الجيزة).

وتبين أن هذه المنشأة تنظم دورات تدريبية، وتمنح دبلومات وشهادات في مجال العلاج الطبيعي دون ترخيص، وتدعي كذبًا اعتمادها من إحدى الجامعات المصرية ووزارة الخارجية المصرية.

وقد أصدر الوزير قرارًا بغلق المنشأة المذكورة، كما قام بمخاطبة محافظ الجيزة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

كما وجه د. عبد الغفار بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس العملية التعليمية دون ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
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