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محافظات

تداول 335 شاحنة و50 سيارة بموانئ البحر الأحمر

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 10:36 ص
صدى البلد
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حسن غنيمة
أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر، عن تداول 335 شاحنة بضائع و50 سيارة، حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة القاهرة وعلى متنها 8 شاحنات و24 سيارة.

فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينة BESKID_Y وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسى ومغادرة أربع سفن وهى أمانة، الحرية، عزيز اكسبريس، الجونة تريدر وعلى متنهم 209 شاحنات و22 سيارة.

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينة وعلى متنها 29 شاحنة، فيما استقبل الميناء أمس السفينتين آيلة وبريدج وعلى متنهما 46 شاحنة و3 سيارات، وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 43 شاحنة وسيارة واحدة.

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