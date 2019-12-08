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رياضة

موعد مباراة المصري ورينجرز النيجيري والقنوات الناقلة

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 10:46 ص
إيهاب جلال مدرب المصري
إيهاب جلال مدرب المصري
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عمرو الحلوانى
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري فى مواجهة قوية اليوم عندما يلعب مع رينجرز النيجيري بملعب الإسكندرية فى إطار لقاءات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية .

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة المصري وبطل نيجيريا فى تمام الساعة السادسة مساء وسيتم إذاعتها عبر قناة beIN Sports HD 1 المشفرة .

ويسعى المصري بقيادة مدربه إيهاب جلال إلى تحقيق الفوز فى مباراة اليوم واستكمال مسلسل النتائج الرائعة للفريق بمسابقة الكونفيدرالية بعد فوزه فى المباراة الأولى على حساب نواذيبو الموريتانى .

وشهدت الأيام الماضية تركيزا كبيرا من قبل الجهاز الفنى والمصري فى الإعداد لمباراة اليوم خاصة فى ظل القوة التى يتمتع بها الفريق المنافس رينجيز وتواجد مجموعة جيدة من اللاعبين بين صفوفه .

ويفقد المصري جهود نجمه أحمد جمعة مهاجم الفريق بسبب معاناته من إصابة عضلية ، منعته أيضا من المشاركة مع المصري فى المباراة الأولى أمام نواذيبو الموريتانى .
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