مدافع الأهلي يبدأ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي بالجري الخفيف في التتش

بدأ محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي قبل العودة للملاعب .



وقام متولي بالجري حول الملعب اليوم علي هامش مران أبناء الرداء الأحمر من داخل إستاد مختار التتش .



وأكد الدكتور خالد محمود مدير الجهاز الطبي بالأهلي أن متولي سيجري أشعة جديدة بعد أسبوعين؛ للتأكد بشكل نهائي من مدى جاهزيته للعودة من جديد للمشاركة في المران الجماعي



ويخضع محمود متولي، لبرنامج علاجي وتأهيلي، بعد خضوعه لفحص طبي في معسكر الفريق بالإمارات تحت إشراف أحد الأطباء الألمان، والذي أوصى بعدم التعجل في عودة اللاعب.



وكان متولي قد أصيب بتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة السوبر المصري أمام الزمالك، وأبعدته الإصابة عن المشاركة في المران الجماعي مع الفريق.