محافظ أسوان يهنئ طلاب مدارس النور للمكفوفين والدمج بعد حصدهم 3 ميداليات والمركز الثالث فى الفنون الاستعراضية.. صور

يواصل أبناء التربية الخاصة بأسوان تحقيق العديد من المراكز الأولى والمتقدمة فى مختلف المسابقات التى شاركوا بها على مستوى الجمهورية.



وفى هذا الإطار رصد " صدى البلد " حصول من طلاب وطالبات مدارس النور للمكفوفين والدمج من ذوى القدرات الخاصة لنجاحهم فى حصد ثلاث ميداليات ذهبية وميدالية فضية فى ألعاب العدو والوثب الطويل، بجانب حصولهم المركز الثالث فى الفنون الاستعراضية.



ومن جانبه قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة لأبنائه الطلاب والطالبات على هذه المراكز المتقدمة وحصدهم للميداليات الذهبية والفضية، كما قدم المحافظ تهنئته وشكره لمسئولى إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم وأيضًا للمشرفين القائمين على تدريب الطلاب وكافة المشاركين فى تأهيل أبناء أسوان وتجهيزهم للمنافسة فى المسابقات المختلفة وهو الذى يساهم بشكل مباشر فى حصد العديد من المراكز المتقدمة والميداليات والكؤوس.



ومن جانبه أوضح أحمد عبد العليم مدير إدارة التربية الخاصة بأسوان بأن الطلاب والطالبات شاركوا فى مسابقات البطولة الإقليمية لجنوب الصعيد التى أقيمت فى ألعاب القوى والفنون الاستعراضية لطلاب وطالبات النور للمكفوفين والدمج لمحافظات أسوان والأقصر وقنا وسوهاج والبحر الأحمر واستطاعوا بإرادة وعزيمة وإصرار حصد المراكز المتقدمة بها.



وأشار أحمد عبد العليم إلى أن طلاب التربية الخاصة استطاعوا خلال السنوات الماضية حصد المراكز الأولى والعديد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية وأيضًا الكؤوس فى المسابقات المختلفة التى شاركوا فيها على مستوى الجمهورية والتى تجاوزت الـ 72 ميدالية حيث أنه يصل عددهم لنحو 1350 طالبا وطالبة داخل 21 مدرسة للتربية الخاصة بالإدارات التعليمية الخمس على مستوى المحافظة.

