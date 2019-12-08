ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

محافظ أسوان يهنئ طلاب مدارس النور للمكفوفين والدمج بعد حصدهم 3 ميداليات والمركز الثالث فى الفنون الاستعراضية.. صور

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 01:39 م
طلاب مدارس النور
طلاب مدارس النور للمكفوفين
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
يواصل أبناء التربية الخاصة بأسوان تحقيق العديد من المراكز الأولى والمتقدمة فى مختلف المسابقات التى شاركوا بها على مستوى الجمهورية.

وفى هذا الإطار رصد " صدى البلد " حصول من طلاب وطالبات مدارس النور للمكفوفين والدمج من ذوى القدرات الخاصة لنجاحهم فى حصد ثلاث ميداليات ذهبية وميدالية فضية فى ألعاب العدو والوثب الطويل، بجانب حصولهم المركز الثالث فى الفنون الاستعراضية.

ومن جانبه قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة لأبنائه الطلاب والطالبات على هذه المراكز المتقدمة وحصدهم للميداليات الذهبية والفضية، كما قدم المحافظ تهنئته وشكره لمسئولى إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم وأيضًا للمشرفين القائمين على تدريب الطلاب وكافة المشاركين فى تأهيل أبناء أسوان وتجهيزهم للمنافسة فى المسابقات المختلفة وهو الذى يساهم بشكل مباشر فى حصد العديد من المراكز المتقدمة والميداليات والكؤوس.

ومن جانبه أوضح أحمد عبد العليم مدير إدارة التربية الخاصة بأسوان بأن الطلاب والطالبات شاركوا فى مسابقات البطولة الإقليمية لجنوب الصعيد التى أقيمت فى ألعاب القوى والفنون الاستعراضية لطلاب وطالبات النور للمكفوفين والدمج لمحافظات أسوان والأقصر وقنا وسوهاج والبحر الأحمر واستطاعوا بإرادة وعزيمة وإصرار حصد المراكز المتقدمة بها.

وأشار أحمد عبد العليم إلى أن طلاب التربية الخاصة استطاعوا خلال السنوات الماضية حصد المراكز الأولى والعديد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية وأيضًا الكؤوس فى المسابقات المختلفة التى شاركوا فيها على مستوى الجمهورية والتى تجاوزت الـ 72 ميدالية حيث أنه يصل عددهم لنحو 1350 طالبا وطالبة داخل 21 مدرسة للتربية الخاصة بالإدارات التعليمية الخمس على مستوى المحافظة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعليم الإسكندرية تحصد 14 ميدالية ببطولتي العالم وأفريقيا لرفع الأثقال

لا إعاقة مع الإرادة.. محافظ أسوان يشهد الاحتفال بـ اليوم العالمى للمعاق

نحت ورسم .. طلاب مدارس ذوي الاحتياجات يبدعون في ورشة تنمية المواهب بجامعة أسيوط.. فيديو

حصلوا على 13 ميدالية.. الأزهر تكرم منتخب الجامعة لذوي الاحتياجات الخاصة

٢٧ ميدالية تحصدها جامعة حلوان ببطولة متحدى الإعاقة بالإسكندرية

ترشيحاتنا

بعد تصريحات البكيني والشورت | 10 صور تبرز جرأة رانيا يوسف

بدء التقديم لوظائف شاغرة في 3 جهات حكومية سعودية.. اليوم

اخبار الفن.. صابرين تخطف الأنظار في أول ظهور بعد خلع الحجاب.. مظاهرة جماهيرية لـ محمد رمضان.. ورقص سميرة سعيد فى ذا فويس

من غير فوتوشوب.. صور تكشف وزن ليلى علوى

بعد ظهورها الاول بدون حجاب.. هذه ردة فعل جمهور صابرين

الناس تعبده .. طفل هندي 6 سنوات مولود بـ ذيل في ظهره

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أمطار غزيرة.. كسح المياه من شوارع الإسكندرية.. صور

أمطار وطقس سيئ يضربان أنحاء متفرقة من الإسكندرية.. صور

هنفطر إيه النهاردة.. زبادي بالشوفان وعصير برتقال بالجزر