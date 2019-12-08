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رياضة

بركلات الترجيح.. أسوان يهزم طنطا ويتأهل لدور الـ 16 في كأس مصر

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 04:41 م
فرحة فريق أسوان
فرحة فريق أسوان
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عمرو الحلوانى
تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان إلى دور الـ 16 من منافسات كأس مصر بعد فوزه على حساب طنطا بركلات الترجيح 5/ 4 فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم بملعب أسوان .

جاءت المباراة قوية بين الفريقين ونجح طنطا فى إحراز هدف التقدم عن طريق عبدالرحمن الدح فى الدقيقة 76 قبل أن ينجح حسن يوسف لاعب أسوان فى التعادل لفريقه فى الدقيقة 79 .

واحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية ونجح أسوان فى الفوز بالمباراة و التأهل إلى الدور المقبل من منافسات كأس مصر .

وخاض أسوان المباراة بتشكيل مكون من : 

حراسة المرمى : إسلام سليمان

خط الدفاع : طارق أبو العز ومحمد جابر و إبراهيم القاضى والحسينى سمير .

خط الوسط : أحمد عامر و موسي داو وحسن يوسف ومحمد الصباحى .

خط الهجوم : أوميد أوكورى وإبراهيم جلال .

بينما لعب طنطا المباراة بتشكيل مكون من : 

حراسة المرمى : على فرج

خط الدفاع : أحمد فوزى ومحمد العشرى ومحمد حسام وباسم عبدالعزيز .

خط الوسط : وليد عادل و كابونجا و ماريو بيرنار وهشام شعبان .

خط الهجوم :عبدالرحمن الدح وتاديو لوانجا.
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