نهائي خليجي 24 .. هيرفي رينار يعلن تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة البحرين

أعلن هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب السعودي، عن تشكيل الأخضر لمواجهة منتخب البحرين في نهائي خليجي "24، والمقرر إقامتها اليوم على استاد خليفة الدولي في تمام الساعة السادسة مساء.



وجاء تشكيل المنتخب السعودي لخوض نهائي خليجي "24"، كالتالي :



حراسة المرمى:- فواز القرني

الدفاع: " ياسر الشهراني ، زياد تمبكتي ، محمد الخبراني ، سلطان الغنام".

خط الوسط:" سلمان الفرج ، عبدالله عطيف ،محمد كنو".

الهجوم:،" عبدالله الحمدان، سالم الدوسري ، نواف العابد".



ومن المقرر أن تذاع المباراة علي قناة بي ان سبورت المفتوحة بصوت المعلق الكروي يوسف سيف .