محمد أبو العينين يطالب مصر والدول العربية بالاستعداد للثورة الصناعية الرابعة.. فيديو

شهد رجل الصناعة محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة كليوباترا جروب، انطلاق مؤتمر «مدن المستقبل في مصر»، بمشاركة ما يزيد على 500 شخصية قيادية من وزراء ومسؤولين ومستثمرين ومطورين عقاريين من مصر وعدد من الدول الخليجية، والذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالشراكة مع وزارتي الإسكان والاستثمار واتحاد الغرف العربية.



وقال ابو العينين «أوجه التحية لكل من خطط وفكر ونفذ من كافة القيادات السياسية والبرامج الحكومية والعمال المصريين الذي شاركوا في المشروعات العملاقة الفترة المقبلة»، موجها التحية للقوات المسلحة، التي استطاعت تحقيق الأمن والأمان ومحاربة الإرهاب مع قوات الشرطة.



ووجه رجل الصناعة محمد أبو العينين التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: «تحية إلى قائد المسيرة وصانع مصر الحديثة، الذي استطاع أن يثبت للعالم قدرة مصر على بناء حضارة حديثة».



وأضاف «المدن الصناعية بدأت تنتشر بفكر جديد بمصر، ونحتاج إلى مزيد من التخصص الإنتاجي بالمحافظات».



وأردف «الصناعة تعد بمثابة القاطرة الأولى للتنمية، ويجب أن تؤازرها المدن الصناعة المتخصصة»، معلقا «نحن أمام الجيل الرابع للثورة الصناعية التي تعتمد الذكاء الاصطناعي، وثورة المعلومات، والتي تعد قيمة مضافة ستتحكم في 50% من الاقتصاد العالمي».



وأكمل «فاتنا أول 3 ثورات صناعية على المستوى المصري والعربي، ويجب الاستعداد للثورة الصناعية الرابعة».