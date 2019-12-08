ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمد أبو العينين يطالب مصر والدول العربية بالاستعداد للثورة الصناعية الرابعة.. فيديو

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 10:45 م
رجل الأعمال محمد
رجل الأعمال محمد أبو العينين
Advertisements
حمزة شعيب
شهد رجل الصناعة محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة كليوباترا جروب، انطلاق مؤتمر «مدن المستقبل في مصر»، بمشاركة ما يزيد على 500 شخصية قيادية من وزراء ومسؤولين ومستثمرين ومطورين عقاريين من مصر وعدد من الدول الخليجية، والذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالشراكة مع وزارتي الإسكان والاستثمار واتحاد الغرف العربية.

وقال ابو العينين «أوجه التحية لكل من خطط وفكر ونفذ من كافة القيادات السياسية والبرامج الحكومية والعمال المصريين الذي شاركوا في المشروعات العملاقة الفترة المقبلة»، موجها التحية للقوات المسلحة، التي استطاعت تحقيق الأمن والأمان ومحاربة الإرهاب مع قوات الشرطة.

ووجه رجل الصناعة محمد أبو العينين التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: «تحية إلى قائد المسيرة وصانع مصر الحديثة، الذي استطاع أن يثبت للعالم قدرة مصر على بناء حضارة حديثة».

وأضاف «المدن الصناعية بدأت تنتشر بفكر جديد بمصر، ونحتاج إلى مزيد من التخصص الإنتاجي بالمحافظات».

وأردف «الصناعة تعد بمثابة القاطرة الأولى للتنمية، ويجب أن تؤازرها المدن الصناعة المتخصصة»، معلقا «نحن أمام الجيل الرابع للثورة الصناعية التي تعتمد الذكاء الاصطناعي، وثورة المعلومات، والتي تعد قيمة مضافة ستتحكم في 50% من الاقتصاد العالمي».

وأكمل «فاتنا أول 3 ثورات صناعية على المستوى المصري والعربي، ويجب الاستعداد للثورة الصناعية الرابعة».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد أبو العينين للرئيس السيسي: تحية لمن يبني مصر الحديثة

خلال مشاركته بقمة مصر الاقتصادية رجل الأعمال محمد أبو العينين يوجه التحية للرئيس السيسي.. ويؤكد: ثمار الإصلاح الاقتصادي أصبحت قريبة للغاية.. ويدعو لعقد مؤتمر دولي لجذب الصناعات الكبرى لمصر

أبو العينين: دراسات هيئة التنمية الصناعية تدفع الدولة لاتخاذ قرارات مهمة لدعم الصناعة

رجل الأعمال محمد أبو العينين يرأس جلسة الصناعة والتصدير بمنتدى مصر الاقتصادى | صور

أبو العينين: التنمية الصناعية المحرك الحيوي للاقتصاد والدولة اتخذت قرارات حاسمة لدعمها.. والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عماد التنمية

أبو العينين يدعو لعقد مؤتمر دولي لكبار صناع العالم للاستثمار في مصر.. ويطالب بإعادة النظر في منظومة تكاليف الاستثمار والإنتاج

ترشيحاتنا

الرائحة كشفت المستور .. العثور على جثة موظف كهرباء داخل منزله بالإسماعيلية

أسامة كمال يعود للشاشة عبر هذه القناة

مقبرة من دورين تثير الجدل في المنوفية.. ما وظيفة الدور الثاني ؟

بلاغ يتهم الهارب محمد علي ووالده بارتكاب جرائم خطف وترويع وبلطجة ضد المواطنين

شاهد.. أول مقبرة بدورين في المنوفية

بفستان أبيض قصير .. ليلى علوي تشعل السوشيال | صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أبيض قصير .. ليلى علوي تشعل السوشيال | صور

أنيقة كالعادة.. درة تتألق فى مهرجان نجم العرب بالأزرق اللامع.. شاهد

نيسان تطرح جي تي آر 50 الإصدار المحدود بسعر 18.9 مليون جنيه