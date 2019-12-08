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مش لاقي ياكل | أشرف زكي يرد على أكاذيب السوشيال ميديا بشأن الفنان سيد مصطفى

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 10:53 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أن السوشيال ميديا قامت بعرض قضية مغلوطة وتهاجم فيها النقابة بشأن وضع الفنان سيد مصطفى، مؤكدا أن الفنان يعيش حياة جيدة ويعمل بعد أن وصل إلى المعاش في وظيفة هامة بوزارة الاتصالات يتقاضى منها معاشا جيدا.

وأضاف نقيب المهن التمثيلية خلال تصريحات تليفزيونية أن النقابة لا تتأخر عن أحد سواء كان عضوا أم لا لأنه طالما مارس العمل الفني فـ المسؤولية كاملة تقع على النقابة.

وتابع نقيب المهن التمثيلية قائلا: "أنا على استعداد لحل جميع مشاكل الفنان سيد مصطفى. مشيرا الى أن المشكلة الأساسية التي يعاني منها هي التشغيل، أما بالنسبة للعلاج فـ النقابة والدولة لا تتأخران عن أي فنان".

وأشار نقيب المهن التمثيلية  الى أن قطاعا كبيرا من الفنانين يعاني من عدم التشغيل وهو ما نعمل على حل هذه المشكلة خلال الفترة الحالية، نافيا ما تمت اثارته على السوشيال ميديا بأن الفنان سيد مصطفى "مش لاقى ياكل" .
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