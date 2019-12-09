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برلمان

أخبار البرلمان| عبد العال يهدد باستجواب وزير العدل.. ويوصي بفصل الشهر العقاري كهيئة مستقلة.. وتشرعية النواب توضح الاسباب.. وتفاصيل حول ضم نحو 5 مليارات جنيه من الصناديق الخاصة للموازنة العامة

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 01:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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حسن رضوان
نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة السبت 8 ديسمبر، بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:

عبد العال يهدد باستجواب وزير العدل.. ويوصي بفصل الشهر العقاري كهيئة مستقلة
هدد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، باستجواب وزير العدل، بشأن إشكاليات الشهر العقاري على مستوى محافظات مصر، لافتا إلى أن ما يحدث فيه من ابتزاز وشكاوى من التعامل بالشهر العقاري من جانب المواطنين غير مقبول، وعلى الحكومة أن تأخذ هذا الملف على محمل الجد.

4 مواد .. البرلمان يوافق على مشروع قانون بضم 5 مليارات جنيه من الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة
وافق مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، الذي يستهدف استقطاع ما يقرب من 5 مليارات جنيه لصالح دعم الموازنة العامة، في مجموعه وإحالته لمجلس الدولة علي أن تتم الموافقة النهائية فى جلسة لاحقة.

عبد العال يحيل 7 مشاريع قوانين مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها
أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، سبعة مشاريع قوانين مقدمة من النواب، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها للعرض على الجلسة العامة للمجلس.

فرج عامر يطالب بتقييم أداء المحافظين على أساس قدراتهم فى استرداد أملاك وأراضى الدولة المنهوبة
طالب المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب من حكومة المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إجراء تقييم شامل لجميع المحافظين بعد حركة التغييرات الموسعة فى المحافظين التى تمت مؤخرا وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على اختيار كفاءات فى المحافظين ونوابهم من شباب مصر الواعد وأن يتم إجراء هذا التقييم على أساس قدرة ونجاح المحافظين فى الكشف عن ملف أملاك وأراضى الدولة المتعدى عليها وما تم استرداده من هذه الأملاك والأراضى المنهوبة.

تشريعية البرلمان تكشف سبب تهديد علي عبد العال بـ استجواب وزير العدل
أكدت عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ضرورة فصل الشهر العقاري عن وزارة العدل، وجعلها هيئة مستقلة بذاتها، لافتة إلى أن مهام الشهر العقاري كثيرة، وتتطلب تحديثات وتطويرا من تكنولوجيا وغير ذلك.

النواب يبدأ مناقشة ضم نحو 5 مليارات جنيه من الصناديق الخاصة للموازنة العامة
بدأت الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ، بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

عبد العال ينتقد التوسع في الصناديق الخاصة.. ويهاجم لائحة تقنين أراضي الدولة
أرجع رئيس مجلس النواب على عبد العال التوسع فى إنشاء الحسابات والصناديق الخاصة إلى وجود مشكلة فى توزيع الموازنة العامة للدولة.

وزير المالية: الصناديق الخاصة تحت سيطرة الحكومة.. وبرلماني يرد: دي سبوبة
أكد د. محمد معيط، وزير المالية، أن مصروفات وإيرادات الصناديق الخاصة فى مختلف قطاعات الدولة تحت سيطرة الحكومة، وعدم ضمها بشكل كامل للموازنة العامة للدولة يرجع إلى المرونة في الإدارة من جانب الصناديق وهو الأمر غير المتوفر فى الموازنة العامة للدولة.

خطة النواب توضح عوائد مشروع قانون الصناديق الخاصة على موازنة الدولة
أيد طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، الذي يستهدف استقطاع ما يقرب من 5 مليارات جنيه لصالح دعم الموازنة العامة.
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