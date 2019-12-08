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رياضة

أحمد ياسر: هدفنا تتويج المصري بالكونفدرالية هذا الموسم

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 11:54 م
أحمد ياسر مهاجم نادي
أحمد ياسر مهاجم نادي المصري
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عمرو ابوبكر
أبدى أحمد ياسر مهاجم نادي المصري، سعادته بعد الفوز على إينوجو رينجرز النيجيري 4-2 في الكونفدرالية.

وأشار ياسر خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "الثلاث نقاط الذي حصلنا عليهم في غاية الأهمية، في مشوارنا الإفريقي".

وأكد: "طموح الفريق أن يتوج بالبطولة هذا الموسم، خاصة أن الموسم الماضي وصلنا إلى نصف نهائي البطولة ولكن لم يحالفنا الحظ".

وأكمل: "مواجهة بيراميدز في الجولة المقبلة من الكونفدرالية ستكون في غاية الصعوبة، ولكننا لم ننظر للمنافس وقوته، هدفنا فقط الحصول على 3 نقاط في كل مباراة نلعبها".

وعن تصريحاته الذي اثارت الجدل عن بيراميدز: "لم أقصد التقليل من نادي بيراميدز فهو فريق يمتلك لاعبين على أعلى مستوى، ولكن نحن المصري نمتلك تاريخ كبير وسنحتفل بالمئوية خلال أشهر قليلة".

واختتم: "انتصارات الفريق في افريقيا تمنحنا الطموح بالفوز أيضا في الدوري، ومباراة المقاولون المقبلة في الدوري صعبة، لكننا نبحث عن الثلاث نقاط فقط".
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