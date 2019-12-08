أحمد ياسر: هدفنا تتويج المصري بالكونفدرالية هذا الموسم

أبدى أحمد ياسر مهاجم نادي المصري، سعادته بعد الفوز على إينوجو رينجرز النيجيري 4-2 في الكونفدرالية.
وأشار ياسر خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "الثلاث نقاط الذي حصلنا عليهم في غاية الأهمية، في مشوارنا الإفريقي".
وأكد: "طموح الفريق أن يتوج بالبطولة هذا الموسم، خاصة أن الموسم الماضي وصلنا إلى نصف نهائي البطولة ولكن لم يحالفنا الحظ".
وأكمل: "مواجهة بيراميدز في الجولة المقبلة من الكونفدرالية ستكون في غاية الصعوبة، ولكننا لم ننظر للمنافس وقوته، هدفنا فقط الحصول على 3 نقاط في كل مباراة نلعبها".
وعن تصريحاته الذي اثارت الجدل عن بيراميدز: "لم أقصد التقليل من نادي بيراميدز فهو فريق يمتلك لاعبين على أعلى مستوى، ولكن نحن المصري نمتلك تاريخ كبير وسنحتفل بالمئوية خلال أشهر قليلة".
واختتم: "انتصارات الفريق في افريقيا تمنحنا الطموح بالفوز أيضا في الدوري، ومباراة المقاولون المقبلة في الدوري صعبة، لكننا نبحث عن الثلاث نقاط فقط".
وأشار ياسر خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "الثلاث نقاط الذي حصلنا عليهم في غاية الأهمية، في مشوارنا الإفريقي".
وأكد: "طموح الفريق أن يتوج بالبطولة هذا الموسم، خاصة أن الموسم الماضي وصلنا إلى نصف نهائي البطولة ولكن لم يحالفنا الحظ".
وأكمل: "مواجهة بيراميدز في الجولة المقبلة من الكونفدرالية ستكون في غاية الصعوبة، ولكننا لم ننظر للمنافس وقوته، هدفنا فقط الحصول على 3 نقاط في كل مباراة نلعبها".
وعن تصريحاته الذي اثارت الجدل عن بيراميدز: "لم أقصد التقليل من نادي بيراميدز فهو فريق يمتلك لاعبين على أعلى مستوى، ولكن نحن المصري نمتلك تاريخ كبير وسنحتفل بالمئوية خلال أشهر قليلة".
واختتم: "انتصارات الفريق في افريقيا تمنحنا الطموح بالفوز أيضا في الدوري، ومباراة المقاولون المقبلة في الدوري صعبة، لكننا نبحث عن الثلاث نقاط فقط".