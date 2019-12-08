ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

فرصة.. اشتري آيفون جديدا بـ 1000 جنيه فقط

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 11:57 م
صدى البلد
Advertisements
كريم جمال
كلما زاد عمر الأشياء زادت قيمتها، تنطبق تلك العبارة على واحد من أجمل هواتف آيفون على الإطلاق وأكثرها شهرة وهو iphone 5s، الذى يمكنك الحصول عليه بـ 1000 جنيه فقط، فحاول أن تغتنم الفرصة قبل نفاد العرض.

وبحسب موقع فون آرينا التقنى، يمكن الحصول على نسخة جديدة تمامًا من الهاتف الأيقونى الذى تعلق به الكثيرون حول العالم بفضل شاشته الصغيرة وكاميراه القوية رغم مرور تلك الأعوام، مقابل 63 دولارا أمريكيا مايعادل 1000 جنيه مصري فقط من منصة إيباى الشهيرة.

وللتذكرة هاتف iphone 5s الشهير، والذى تم إصداره فى عام 2013 من قبل آبل الأمريكية، يعشقه الملايين بفضل تصميمه المميز الذى لازال يحتفى بجماله حتى الآن.

ويقدم الهاتف أداء جيدا مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى صغير الحجم، ويحمل تفاحة آبل الفاخرة، ولكن يتوجب عليك أن تظل على نسخة قديمة من نظام تشغيل ios، لضمان الأداء السلس.

ويمكنك شراؤه عبر هذا الرابط.


Advertisements

ترشيحاتنا

بعد زيارته الأخيرة للمستشفى | تطورات الحالة الصحية لـ شريف مدكور

أول ظهور علني بدون حجاب .. أحمد السقا يقبل رأس صابرين فى مهرجان نجم العرب.. شاهد

نجم المنتخب السعودي يشن هجوما عنيفا على هيرفي رينارد بعد خسارة خليجي 24

وصلة ردح | محمد سامي لـ نسرين أمين: كومبارس.. والفنانة: تاريخي خال من البلطجة

الرائحة كشفت المستور .. العثور على جثة موظف كهرباء داخل منزله بالإسماعيلية

اخبار الفن | حقيقة مرض الفنان سيد مصطفى وأزمته المالية .. ورغدة تكشف سر عدم وجودها في عزاء هيثم أحمد زكي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد F-150 الكهربائية تستطيع استخدام 4 محركات في وقت واحد... صور

بفستان أبيض قصير .. ليلى علوي تشعل السوشيال | صور

أنيقة كالعادة.. درة تتألق فى مهرجان نجم العرب بالأزرق اللامع.. شاهد