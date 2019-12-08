فرصة.. اشتري آيفون جديدا بـ 1000 جنيه فقط

كلما زاد عمر الأشياء زادت قيمتها، تنطبق تلك العبارة على واحد من أجمل هواتف آيفون على الإطلاق وأكثرها شهرة وهو iphone 5s، الذى يمكنك الحصول عليه بـ 1000 جنيه فقط، فحاول أن تغتنم الفرصة قبل نفاد العرض.
وبحسب موقع فون آرينا التقنى، يمكن الحصول على نسخة جديدة تمامًا من الهاتف الأيقونى الذى تعلق به الكثيرون حول العالم بفضل شاشته الصغيرة وكاميراه القوية رغم مرور تلك الأعوام، مقابل 63 دولارا أمريكيا مايعادل 1000 جنيه مصري فقط من منصة إيباى الشهيرة.
وللتذكرة هاتف iphone 5s الشهير، والذى تم إصداره فى عام 2013 من قبل آبل الأمريكية، يعشقه الملايين بفضل تصميمه المميز الذى لازال يحتفى بجماله حتى الآن.
ويقدم الهاتف أداء جيدا مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى صغير الحجم، ويحمل تفاحة آبل الفاخرة، ولكن يتوجب عليك أن تظل على نسخة قديمة من نظام تشغيل ios، لضمان الأداء السلس.
ويمكنك شراؤه عبر هذا الرابط.
وبحسب موقع فون آرينا التقنى، يمكن الحصول على نسخة جديدة تمامًا من الهاتف الأيقونى الذى تعلق به الكثيرون حول العالم بفضل شاشته الصغيرة وكاميراه القوية رغم مرور تلك الأعوام، مقابل 63 دولارا أمريكيا مايعادل 1000 جنيه مصري فقط من منصة إيباى الشهيرة.
وللتذكرة هاتف iphone 5s الشهير، والذى تم إصداره فى عام 2013 من قبل آبل الأمريكية، يعشقه الملايين بفضل تصميمه المميز الذى لازال يحتفى بجماله حتى الآن.
ويقدم الهاتف أداء جيدا مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى صغير الحجم، ويحمل تفاحة آبل الفاخرة، ولكن يتوجب عليك أن تظل على نسخة قديمة من نظام تشغيل ios، لضمان الأداء السلس.
ويمكنك شراؤه عبر هذا الرابط.