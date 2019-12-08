شاهد ما قاله أحمد موسى عن فوز البحرين بـ خليجي 24

هنأ الإعلامي أحمد موسى، منتخب مملكة البحرين الشقيقة لفوزه ببطولة «خليجي 24»، بعد تغلبه في المباراة النهائية على شقيقه المنتخب السعودي بهدف نظيف.





وقال موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن أفضل ما كان في بطولة «خليجي 24» التي أقيمت في بلد «تميم» أن منتخبي البحرين والسعودية في النهائي.





وتابع موسى أن المنتخب البحريني انتظر كثيرا حتى توج بهذه البطولة الكبيرة.





وأردف موسى أن المنتخب السعودي حقق بطولة بفوز كبير ومهم بعد تغلبه على المنتخب المجنس القطري، وسط جماهيرهم وبحضور أميرهم تميم.





وأشار موسى إلى أن المنتخب القطرى لا يضم سوى اثنين قطريين، والباقي من خارج قطر ولا يحملون جنسيتها، ولذلك المعلق على المباراة رفض ذكر أسماء اللاعبين حتى لا يعرف أحد الأسماء غير القطرية ويكشف فضيحة المنتخب المجنس.