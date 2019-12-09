حكاية صالح جمعة وكهربا في جلسة فايلر مع لجنة التخطيط بـ الأهلي

كشفت مصادر خاصة عن تفاصيل اليوم الطويل، الذي انتهى بإعلان محمود كهربا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أفيس البرتغالي فسخ تعاقده.



وقالت المصادر، إن كهربا حصل على الضوء الأخضر من مسئول كبير بالأهلي بفسخ تعاقده مع ناديه أفيس البرتغالي بعد رفض اللاعب نفسه السفر من جديد إلى هناك واستمرار التدريب في مصر.



وأضافت أن لجنة التخطيط عقدت جلسه مع السويسري رينه فايلر شهدت نقاشا مطولًا حول صفقات فترة الانتقالات الشتويه.



وطالب فايلر خلال الجلسه بالتخلي عن صالح جمعه لاعب الوسط ورحيله ولو علي سبيل الإعارة بعد وصول معلومات موثقة لديه عن أنه عاد إلى منزله في السادسة صباحًا يوم مباراة الفريق الأحمر مع الهلال السوداني في الجولة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.



وأبدى المدير الفني السويسري رغبته في ضم مدافع لديه القدرة علي صنع الهجمات مثل محمود متولي واقترح الثنائي أسامة جلال مدافع أنبي وأحمد حجازي مدافع ويست بروميتش الإنجليزي.



وتضمنت الجلسة موافقة المدير الفني علي التعاقد مع كهربا بعد أن تحدث مسئول كبير بالنادي مع المدير فايلر في هذا الأمر مؤخرا وتعهد بالتزامه الشديد.



وعقب الجلسة تواصل مسئول مع كهربا وأبلغه بفسخ تعاقده وأنه بات بالفعل لاعبًا بالقلعه الحمراء ولكن لن يتم الإعلان عن الصفقة إلا مطلع شهر يناير المقبل.



وبالفعل قام اللاعب بذلك عبر وكيله وسوف يتم غدا إرسال الشرط الجزائي في تعاقده لافيس البرتغالي من جيبه الخاص والمقدر بـ٤٥٠ ألف دولار على أن يدفعها له الأهلي فيما بعد.