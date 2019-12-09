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رياضة

محمود علاء على بعد خطوة من الانتقال إلى الدوري السعودي.. فيديو

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:31 ص
محمود علاء
محمود علاء
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عمرو ابوبكر
أكد الإعلامي هاني حتحوت أن محمود علاء مدافع الزمالك مهدد بالرحيل من الفريق، وأنه سوف يتم انتقاله الى الدوري السعودي، ويعتبر أيامه معدودة داخل جدران القلعة البيضاء.

وأضاف حتحوت خلال تصريحاته على فضائية صدى البلد في برنامج الماتش، أن الزمالك بصدد الاستغناء عن محمود علاء، ويبحث في الفترة الحالية عن مدافعين لدعم خط الدفاع في الفترة المقبلة مع المدير الفني الجديد باتريس كارتيرون.

وأشار حتحوت الى أن محمود علاء سوف ينتقل الى نادي أهلي جدة على سبيل الإعارة أو البيع، خلال الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال حتحوت، في حالة تواجد عبد الغني والونش لابد أن يدعمهما بعض المدافعين الجدد أصحاب الروح والقوة البدنية العالية.

وتابع: محمود البدري مدافع الإنتاج الحربي، هو المرشح الأكبر بين الأسماء التي طرحت للانضمام الى صفوف الزمالك تعويضًا عن محمود علاء.
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