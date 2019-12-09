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رياضة

أيمن منصور: لابد من تغيير ميتشو.. وكارتيرون قادر على تحقيق البطولات

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 04:02 ص
صدى البلد
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حسام الحارتي
علق أيمن منصور نجم الزمالك السابق علي رحيل الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك عقب تحقيق إخفاقات سلبية مع الفريق قائلا: "البعض تسرع في الحكم على ميتشو عقب تحقيق فوز كبير على بيراميدز في نهائي الكأس".

وأضاف أيمن منصور خلال لقائه بفضائية "أون سبورت"، أن رحيل الصربي ميتشو تأجل كثيرا قائلا: "رحيل ميتشو كان لا بد أن يتم في أسرع وقت ممكن".

وأكد أن تولي باتريس كارتيرون قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سيحقق نجاحا كبيرا، خصوصا في ظل امتلاكه خبرات فنية وإفريقية على أعلى مستوى.

وتابع أيمن منصور: "عودة الروح بين اللاعبين أبرز مكاسب الزمالك على فريق أول أغسطس الأنجولي"، مشيرا إلى امتلاك نادي الزمالك لاعبين أكفاء".
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