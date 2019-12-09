يوسف عطال يغيب عن نيس الفرنسي لخضوعه إلى جراحة في الركبة

أعلن نادي نيس الفرنسي لكرة القدم، يوم الأحد، أن مدافعه الجزائري يوسف عطال، سيخضع لعملية جراحية قريبا ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.



وذكر النادي في بيان رسمي، أن عطال يعاني من إصابة على مستوى الغضروف الهلالي للركبة اليمنى، موضحا أن اللاعب سيغيب لفترة طويلة.



وتعرض عطال (23 عاما)، لإصابة خلال المباراة التي تغلب فيها فريقه نيس على ضيفه ميتز 4 - 1 يوم السبت، في الجولة الـ17 من الدوري الفرنسي، حيث تم استبداله في الدقيقة 29 بزميله إيناسيوس نيانيو.



