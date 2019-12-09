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مرأة

ظهور البقع البيضاء على أظافرك مؤشر لمرض كارثي في هذه الحالة

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 07:21 ص
بقع الاظافر
بقع الاظافر
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لمياء الياسين
أسباب عديدة غير متوقعة لظهور البقع البيضاء على الأظافر سواء أظافر اليدين أو أظافر القدم إليك أبرزها وفقا لموقع بولد سكاى الهندى تظهر تلك البقع البيضاء على الأظافر عند الإصابة بنقص المعادن أو استخدام أظافر الأكريليك أو التى قد تسبب إتلاف أظافرك بشكل كبير وظهور بقع بيضاء.

وفقا لتقرير نشره الموقع يكون سبب ظهور تلك البقع هى نقص المعادن - إذا كان جسمك ينقصه بعض الفيتامينات أو المعادن ، فقد تلاحظ بقعًا بيضاء أو نقاطًا على أظافرك وقد يكون ذلك بسبب نقص الزنك ونقص الكالسيوم أيضا وتعد الأسباب الأخرى وراء ظهور تلك البقع هي أمراض القلب.

ويمكن أن تكون تلك البقع مصدر للقلق إذا لاحظت أن البقع البيضاء على الأظافر تظهر وتختفي من تلقاء نفسها ، فلا داعي للقلق. ولكن تأكد من أن أظافرك لا تتعرض للإصابة. ومع ذلك ، إذا لاحظت أن البقع لا تزال موجودة وتصبح أسوأ ، فقد حان الوقت لاستشارة الطبيب.
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