4 أسابيع .. غياب نجم الأهلي عن الفريق لإصابته بتمزق في العضلة الأمامية

أثبتت الأشعة التي أجراها الجزائري يوسف بلايلي، لاعب فريق أهلي جدة السعودي، معاناته من تمزق في العضلة الأمامية من الدرجة الثانية.



ووفقا لجريدة الرياضية السعودية، صادقت الأشعة على التشخيص المبدئي، الذي أجراه طبيب النادي.



ويحتاج بلايلي فترة علاج تمتد نحو أربعة أسابيع قبل العودة للعب المباريات الرسمية مع بقية زملائه في الفريق.



ويسعى الجهاز الطبي الأهلاوي إلى تكثيف علاج بلايلي، الذي أصيب خلال لقاء فريقه أمام النجوم، ضمن دور الـ 32 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.