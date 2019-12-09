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رياضة

معلومات عامة وتحدي السيلفي .. سعد سمير وحسام عاشور يشعلان السوشيال ميديا |شاهد

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 03:05 ص
سعد سمير - حسام عاشور
سعد سمير - حسام عاشور
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ريهام بكير
نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي ، لقاء يجمع بين ثنائي الفريق حسام عاشور ، وسعد سمير وهما يتبادلان أسئلة عن المعلومات العامة والعمليات الحسابية ، وتحدي السيلفي.

وأجاب ، سعد سمير على العديد من الأسئلة التي تخص العمليات الحسابية ، والمعلومات العامة ، كما طالبه عاشور أن يحوّل جملة يقرأها من اللهجة العامية إلى الفصحى.

ثم تبادل سعد الأسئلة مع عاشور ، حيث وجه سؤالا "فزورة مضحة" ، لقائد الفريق " لماذا يعد القنفذ أجدد الحيوانات " ، فأجابه عاشور قائلا : "عشان لسة بشوكه .

ويستعد الأهلي لمواجهة وادى دجلة الأربعاء المقبل فى الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع السابع بمسابقة الدورى الممتاز.
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