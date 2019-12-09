تعرض مطار عسكري بالعاصمة العراقية بغداد لقصف صاروخي.. فيديو

أعلنت مصادر في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، إصابة 5 أشخاص عقب القصف الصاروخي الذي تعرض له محيط المطار العسكري في العاصمة العراقية بغداد.



وقالت وسائل إعلام عراقية إن مطار عسكري ببغداد تعرض لقصف صاروخي، دون الكشف عن تفاصيل.



وذكر شهود عيان عن وقوع دوي انفجارات وانطلاق صافرات الإنذار في المنطقة.



وكانت أنباء قد ترددت عن تعرض القوات الأمريكية المتواجدة في العاصمة العراقية بغداد، قد تعرضوا لقصف صاروخي.



يأتي ذلك مع استمرار التحقيق الذي تجريه السلطات العراقية، في عمليات الاغتيال التي يتعرض لها نشطاء مدنيين بالبلاد.



