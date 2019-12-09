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منوعات

قرد ومن العجائب.. ميلاد طفل بذيل يثير الجدل

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 04:35 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
كان ميلاد طفل بعلامة غريبة.. اعتبرها البعض إحدى العجائب التي شهدها الناس في الهند، جعلتهم في حيرة من أمر الطفل، فيما اعتبره عدد كبير ممن رآوه بأنه هدية إلهية، الأمر الذي جعل الأب والأم يخفون طفلهم عن الأنظار. 

فقد ولد الطفل بذيل من الشعر في نهاية ظهره، ومنذ مولده من 6 أعوام والتكهنات بشأن هذا الذيل لا تنقطع من قبل الأقارب والجيران ووصف الطفل بأنه من سلالة القردة، مما دفع الأم والأب إلى إخفاء الطفل بعيد عن الأنظار، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرو" البريطانية.

حيث ولد الطفل الذي يدعى "شيفام كومار" ومنذ أن كشف أمر الذيل الموجود في الظهر ونموه السريع والغريب، توافد لرؤيته الكثيرون من الناس، وجاء بعضهم مع الزهور يعتقدون أنه هدية إلهية ويجب تقديرها، واستمرت تلك الزيارات على مدار عام كامل.

وقد صدم هذا النمو الأطباء وأهل شيفام ، بما فيهم والدته رينا 30 عامًا، ومع ذلك ويرفضون إزالة الذيل، فتقول الأم: "ستجلب فألًا سيئًا لعائلتنا"، كما أضافت الأم أن الجيران والأهل يعتبرونه مميزًا كما أنه يحظى بحبهم الشديد وتقديرهم.

وعند سؤالها ما إذا كان الأطباء قد اقترحوا دواء لمعالجة الابن قالت: "ليس هناك خطأ ما في ابني، فهو يتمتع بصحة جيدة جدًا".
قرد ومن العجائب.. ميلاد طفل بذيل يثير الجدل
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