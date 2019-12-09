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رياضة

اعتزال ليونيل ميسي.. رسالة مدرب برشلونة للجماهير

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 03:32 ص
ميسي
ميسي
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ريهام بكير
حذر إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة حامل لقب الدوري الإسباني ، جمهور كرة القدم من ألا يتأقلم مع فكرة اعتزال ليونيل ميسي في المستقبل القريب.

وأضاف أنه سيشعر بالاعتزاز عندما يقول للناس إنه درب المهاجم الأرجنتيني.

وقال فالفيردي ، هذا أمر طبيعي ، ليو يبلغ عمره 32 عامًا ، وعلى الرغم من أنني لا أعتقد أنه يفكر في الاعتزال حاليًا إلا أن هذا الاحتمال يلوح في الأفق.

وأضاف "لا أرى ضرورة للانزعاج بهذا الشأن، علينا أن ننظر إلى الأمر على أنه طبيعي".
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