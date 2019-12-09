اتصال هاتفى بين محمد بن سلمان وترامب حول حادث ولاية فلوريدا

أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالًا هاتفيًا، اليوم، مع الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، عبر فيه عن تعازيه له ومواساته ودعمه لأسر ضحايا الحادث المأساوي بولاية فلوريدا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.



كما نقل بن سلمان ل ترامب، مشاعر الشعب السعودي الذي عبر عن ألمه وصدمته تجاه هذه الجريمة الشنيعة.



وجدد ولي العهد السعودى خلال الاتصال التأكيد على حرص المملكة على التعاون المطلق من قبل الجهات السعودية المعنية مع السلطات الأمريكية بتزويدها بالمعلومات التي تساعد في التحقيقات المتعلقة بالجاني ودوافعه.