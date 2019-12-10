لكل اسم حكاية..البلينا أقدم مدن مصر منها بدأت الحضارة وفيها تأسست أول دولة في التاريخ

تقع مدينة البلينا، أقصى جنوب محافظة سوهاج يحدها من الجنوب محافظة قنا ومن الشرق نهر النيل ومن الغرب محافظة الوادي الجديد، وتعتبر المدينة من حيث السكان من المدن الكبيرة، وبها نشاط تجاري واسع.



وتعتبر مدينة البلينا من أقدم مدن مصر ولها تاريخ عريق، وسميت بعدة أسماء تغيرت علي مر العصور وكانت تسمي أيام الفراعنة "تبلور"، ثم حرف الاسم في العصر الروماني إلى "تيبوران" كما ذكر ذلك عدد من المؤرخين، ثم تغير اسمها في العصر الإسلامي إلى اسمها الحالي البلينا.



كما وردت بهذا الاسم في كتاب الإدريسي (نزهة المشتاق في اختراق الآفاق) وبقيت على هذا الاسم الى يومنا هذا، كما ذكرها المؤرخ ياقوت الحموي في كتابة معجم البلدان باسم بلينا، كما ذكرها علي مبارك باشا في الخطط التوفيقة باسم بليني.



مدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج بها عدة معالم سياحية جعلها المقصد الأول للسياح في المحافظة، ولعل أبرز تلك المقاصد منطقة أبيدوس، وأصبح السياح يقصدون المنطقة بعد أن تم تطويرها.



وتوحيد مصر بدأ من البلينا، وكانت أبيدوس قبلة الحج لكل المصريين عندما كانت مصر إمبراطورية، تمتد من بلاد الرافدين حتى جبال الجزائر وانتهاء بمنابع النيل في وسط أفريقيا.



وكان حتى وقت قريب يطلق على ابيدوس قرية العرابة المدفونة لأن آثارها مدفونة تحت الرمال وتم تغيير الاسم الي الاسم الحقيقي لها وهي قرية أبيدوس، والتي تعد من القرى الأشهر والأعراق في المحافظة وفي مصر.



وأبيدوس هي قرية تقع غرب مدينة البلينا في سوهاج ويرجع تاريخها الي 5 آلاف سنة، وكانت مدينة مقدسة أطلق عليها الإغريق تنيس، وكانت قديما تسمي ايبدو وتبعد عن النيل نحو 11 كيلومترا باتجاه الغرب



معبد سيتي الأول



خطة التطوير التي تم تنفيذها في مدخل معبد سيتي الأول نجحت بشكل كبير في إضفاء لمسة جمالية على المكان بعد أن تم تنفيذ سياج حديدي علي مدخل المنطقة تضفي خصوصية وزاد من عوامل الأمان لدى السائحين، وساهم في رواج الحركة السياحية، وساهمت منطقة أبيدوس في زيادة عدد الزائرين لمتحف سوهاج.



إبدو



أبيدوس هو الاسم اليوناني للمدينة المصرية القديمة "إبدو" وتقع غرب مدينة البلينا بسوهاج، يحد أبيدوس من الغرب تلال من الحجر الجيري تشمل الحافة الشرقية للهضبة الصحراوية ومن الشرق الأراضي الزراعية، ومن الجنوب والشمال كثبان رملية وتعد منطقة أبيدوس من أهم المناطق الأثرية بمصر لقدسيتها وتاريخها الحافل على مر العصور حيث كانت قبلة الحجاج ويوجد بها آثار من عصور ما قبل الأسرات.



مدينة رفات الملوك



اشتهرت أبيدوس باحتفاظها رفات الملوك والأمراء منذ عصر الأسرة الأولي، وتأسست أول دور للعبادة بالمنطقة عام 3200 قبل الميلاد وتنافس الملوك من أبناء ذاك العهد في إقامة الكثير من الأبنية الدينية، عرف الشعب كله مدينة أبيدوس بأنها تضم قبر الإله أزوريس، والتي احتلت قصته وعبادته مركز الصدارة بين المعبودات الفرعونية، وتضم المنطقة معبد سيتى الأول، ومعبد الأوزريون، مقبرة سنوسرت الثالث، وكوم السلطان، وام الجعاب.هم في رواج الحركة.



قال عبداللطيف الريس، وكيل متحف آثار سوهاج القومى، أن ابيدوس شهدت بناء أول مقبرة ملكية من الطوب اللبن، وتم كتابة أول طقوس دينية بتلك المقبرة، وكتابة لوحات جنائزية داخل تلك المقبرة، كما كانت أول عاصمة لدولة موحدة في العالم، تضم أول جيش نظامى، حيث كان القطر المصرى يضم 42 إقليمًا.



وأضاف الريس، أن أول رحلة سياحية سجلها التاريخ، قامت بها "إيزيس"، زوجة "الإله أوزوريس"، تم تسجيلها على جدران المعبد، وأضاف أن أول مراكب للشمس تم بناؤها كانت فى منطقة "أبيدوس".

