مجلس جامعة المنوفية يعقد اجتماعا لبحث متطلبات الحصول على الأيزو

ناقش الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية في اجتماعه اليوم متابعة استيفاء متطلبات حصول الجامعة على شهادة الأيزو 9001 لعام 2015، وخطوات تهيئة الجامعة من أجل الحصول على اعتماد الأيزو وتطبيق المعايير المطلوبة وخطوات تنفيذها التى تتم على 5 مراحل.



وناقش ما تم تنفيذه من خطوات وعرض أهم الملاحظات التى تم أخذها عقب المرور على وحدات الجامعة المختلفة، والدورات الجاري تنظيمها لتدريب العاملين بالجامعة وتوعيتهم برسالة وأهداف ومعايير الحصول على الأيزو .



وشدد رئيس الجامعة على ضرورة تضافر كافة الجهود لحصول الجامعة على الأيزو وتحقيق معايير الجودة ومتطلباتها وتعزيز مبادئها وتحسين الأداء على كافة المستويات، وأهمية وجود نظام إدارة جودة شامل يضمن تحسين الأداء والفائدة العائدة على جميع الأطراف من تطبيق الأيزو، وعرض المراحل التى ستمر بها الجامعة من أجل الحصول على شهادة الايزو .



حضر اللقاء الدكتورة وفاء زهران مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، الدكتور اسامة مدني عميد الآداب والمستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، المحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، الدكتورة رانيا عزمي مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الطب، أحمد صالح مدير إدارة تطوير وتقويم الأداء لضمان الجودة .