إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

أصيب 5 أشخاص، اليوم، الاثنين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام عزبة إسلام التابعة لقرية إهناسيا الخضراء بمركز بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.



وانتقلت 4 سيارات تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم منال فتحى هاشم 45 سنة، ومقيمة بقرية قاى، مصابة باشتباه كسر بالقدم الأيمن، خضره سعيد حجاج 55 سنة ومقيمة بقرية النويره مصابة بكدمات شديدة بالظهر، لويس فانوس يوسف 61 سنة، مصابة بجروح وكدمات بالجسم، نوال ديمائيل فام 60 سنة، مصابة بجروح وسحجات، وهاجر مصطفى على، 20 سنة طالبة مصابة بجروح وسحجات بالجسم وجميعهم مقيمون بمركز اهناسيا المدينة.



تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء جميع الفحوصات الطبية.