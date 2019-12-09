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أخبار البلد

وزير الزراعة يتفقد معرض النماذج البحثية لمعهد الهندسة الزراعية

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 04:58 م
الدكتور عزالدين أبوستيت
الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة
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أ ش أ
تفقد الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يرافقه الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية معرض النماذج البحثية لمعهد بحوث الهندسة الزراعية.

وأعرب أبوستيت عن سعادته بالمعرض والإنتاج المتميز للباحثين لأنه قابل للتطبيق ويسهم في حل مشاكل للمزارعين والمنتجين بداية من استخدام الطاقة الشمسية والأجهزة والآلات الزراعية بمختلف أنواعها وأحجامها، وتؤكد على تواصل الأجيال لأن الشباب لا يعمل وحده بل يستفيد من خبرة كبار العلماء، كما أنها ابتكارات في طريقها للاعتماد والتطبيق على نطاق تجاري وبعضها حصل على جوائز.

وقال وزير الزراعة إن معرض النماذج البحثية لمعهد الهندسة الزراعية هو أفضل نموذج للاستفادة من مخرجات البحث العلمي في خدمة المجتمع، كما أن تكلفة تصنيعها قليلة، ما يساعد على انتشارها.

من جانبه، قال الدكتور محمد الخولي مدير معهد بحوث الهندسة الزراعية إن المعهد يعمل على تطوير وتعديل ورفع كفاءة شبكات الري الحالية بهدف ترشيد استخدام المياه والأسمدة وحماية البيئة، والقيام بالبحوث التطبيقية للاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة من أجل ترشيد استخدام الطاقة، ونقل التكنولوجيات الملائمة للريف المصري وأراضي الاستصلاح الجديدة.

وأضاف أن المعهد يقوم بإعادة تدوير المخلفات الزراعية، وتقديم المشورة الفنية وتنشيط التصنيع المحلي للمعدات الزراعية بديلًا عن الاستيراد.

وتفقد وزير الزراعة أيضًا معدات وآلات تحسين نظم واختبارات الري بمعهد بحوث الهندسة الزراعية.
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