القومي للمرأة يحتفل بختام حملة يلا نحميها والـ١٦ يوما لمناهضة العنف ضد المرأة بجدارية.. تكريم المعلمين والموجهين والطلبة المشاركين بشهادات تقدير

إيزيس محمود : إطلاق حملة " احميها من الختان "فى ٨ محافظات

جيلان المسيرى : نعد دراسة حول العنف الموجه ضد المرأة ذات الإعاقة

سمية الألفى : المجلس يولي أهمية خاصة بملف تمكين الفتيات وإنهاء العنف ضدهن

اختتمت حملة ال16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة التى أطلقها المجلس خلال الفترة من 25 نوفمبر الماضى حتى 10 ديسمبر الجارى .

وأشارت ايزيس محمود مدير عام الإدارة العامة للتدريب بالمجلس أنه تم إطلاق حملة " احميها من الختان "فى ٨ محافظات خلال حملة ل١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة حيث تم اختيار أكثر المحافظات التى تعانى من قضية ختان الإناث لتسليط الضوء على المشكلة وتوعية السيدات بها بخطورة الختان على الإناث صحيا ونفسيا.وأشارت ايزيس محمود أن الحملة تضمنت مجموعة متنوعة من الأنشطة وهي حملة طرق الأبواب التى استمرت على مدار ٦ أيام فى ٨ محافظات واستهدفت حتى الآن ٨٧٠٨١٧ سيدة ورجل بالاضافة الى أنشطة مختلفة مثل القوافل التثقيفية بالتعاون مع المجلس القومى للأمومة والطفولة استهدفته ٢٦٧١ فى ١٤ قرية والمسرح التفاعلى بالتعاون مع مكتب الشكاوى بالمجلس و يوم احميها من الختان الذى استهدف ٥٣٠٠ ومجموعة من وورش عمل التى تهدف إلى توعية السيدات بخطورة قضية الختان على المجتمع .وأعربت جيلان المسيري ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، عن سعادتها بمشاركتها في الاحتفال بختام فعاليات ال16 يوم من الانشطة لمناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله ومن بينها العنف الموجه ضد المرأة ذات الاعاقة.وتوجهت بالشكر للدكتورة مايا مرسي على الدور الذي تقوم به من أجل تمكين المراة والنهوض بها في كافة المجالات.كما توجهت بشكر خاص للدكتورة هبة هجرس عضو المجلس القومي للمرأة ومشاركتها كممثلة عن المجلس في الجهود التي تتم لإعداد دراسة حول العنف الموجه ضد المرأة ذات الاعاقة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وهيئة الامم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان للخروج ببيانات وإحصائيات تساعد في مواجهة المشكلة في المستقبل.وأشادت بالجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتمكين المرأة في جميع المجالات ودعم وصولها لمواقع صنع القرار ووضع التشريعات والقوانين التي تدعم المرأة المصريةوتوجهت بالشكر لفريق عمل المجلس والشراكة القائمة بين الجانبين والتعاون والروح الطيبه متمنية تحقيق مزيد من النجاحات في المستقبل.وأوضحت الجهود التي تقوم بها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر بالتعاون مع العديد من المؤسسات لتنفيذ العديد من الانشطة لمناهضة العنف ضد المرأة ومنها دعم جهود مكتب شكاوي المرأة بالمجلس،، مشيرة ايضا الي تعاون هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع وزارة التضامن الاجتماعي في تطوير مراكز استضافة الناجيات من العنف وتأهيل قدرات وإمكانيات العاملين بهذه المراكز.وأشارت سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للمتابعة في كلمتها التي ألقتها نياية عن الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة أن المجلس يولي أهمية خاصة بملف تمكين الفتيات، وإنهاء العنف ضدهن، وأكدت على أنها من القضايا الهامة التي وضعها المجلس على رأس أولوياته، منذ سنوات طويلة، لافتة الى أن هذه الموضوعات ليس لها سقف أو نهاية وتحتاج الى العمل عليها بشكل مستمر. مؤكدة أن المجلس اتخذ خطوات استباقية في هذا المجال، من خلال عدة أنشطة وبرامج ومبادرات وعلى رأسها المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات دوّي والتي أطلقها المجلس القومي للطفولة والأمومة تحت رعايته، وبالتنسيق مع يونيسف مصر وبالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وعدد من الجهات والوزارات المعنية والوطنية الشريكة. كما أشارت على اهمية تلك المبادرة في الوصول الى الفتيات الأطفال من خلال الحكي وصولا الى تمكينهن من خلال تزويدهن بالمعارف والمهارات المختلفة وحقوقهن الأساسية أيضا.كما أكدت على أن ختان الفتيات جريمة ضد أجسادهن والتي نعمل على محاربتها من خلال العقوبات سواء على الأطباء أو التمريض أو الأسرة، واستعرضت الجهود التى قامت بها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، منذ مايو الماضي برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة.وفي نهاية كلمتها أعربت عن خالص امنيتها في المزيد من التنسيق والعمل من أجل تمكين المرأة والفتاة وتوجهت بالشكر للدكتورة مايا مرسي على عملها الدؤوب من أجل المرأة واستعرضت نهي مرسي مدير عام الإدارة العامة للجان بالمجلسأهم نتائج حملة "احميها من الختان" التي أطلقها المجلس على مدار ال16 يوم من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة سعت الحملة الوصول الي السيدات والأهالي بجميع قري ونجوع محافظات مصر ورفع الوعي الثقافي والقانوني بقضية العنف ضد المرأة وختان الإناث حيث تم تنفيذ 35 نشاط خلال ال16 يوم.أوضحت سالي زهنى الالفي مسئولة العنف ضد المرأة فى هيئة الأمم المتحدة للسكان أن الهيئة ركزت هذا العام على التنسيق بين الوزارات والهيئات لمناهضة العنف ضد المرأة مضيفة أن التنسيق شمل تقديم الدعم فى المجال القانونى والصحى والنفسي .وأشارت سالى زهنى على هناك ٢١ وحدة مناهضة العنف ضد المرأة فى الجامعات تقدم الدعم للطالبات داخل الجامعات .واستعرضت سالى زهنى الأنشطة التى قامت بها هيئة الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع المجلس والوزارات لخدمة المرأة ومناهضة العنف ضدها متمنية صدور المزيد من التشريعات التى تخدم المرأة المصرية.وفي الختام تم تكريم المعلمين والموجهين والطلبة الذي شاركوا في الجدارية وتسليمهم شهادات.