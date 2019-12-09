مش لازم تقرف الناس.. هجوم ناري من زوجة أحمد الفيشاوي على محمد رمضان

ردت زوجة أحمد الفيشاوي على تعليق أحد أصدقائها، بعد ظهورها الأخير بسيارة فارهة طراز (مرسيدس - E CALSS COUPE)، وسعرها 2 مليون و600 ألف جنيه، التي أثارت بها الجدل.



وكتب زوجة الفيشاوي الصغير في ردها، تلميحًا مباشرًا على الفنان محمد رمضان، إذ قالت: «زعلانه جدا جدا لاني ضد فكره الاستعراض بحاجاتك وتفضل تتمادي لحد ما الحكايه بتبقي مرض.. زي ما بيحصل مع فنانين كنير الايام دي...اه بين حاجتك وانبسط بس مش لازم تقرف الناس ليل نهار انك (نمبر زفت وان)»، وهو الشعار الذي يرفعه «رمضان» دائمًا.



وتابعت زوجة الفيشاوي قائلة: «حرام فيه ناس لما بتشوف حد بيعمل كده بتتعقد وممكن تعمل اي حاجه عشان اسلوب الضغط النفسي للاستعراض بيخللي الناس عاوزه تكون كده ب اي طريقه وده خطر جدا».



يأتي ذلك على خلفية رد زوجة الفيشاوي، على خبر سيارتها الفارهة، بأن السيارة التي استعرضت به، ليست من طراز "مرسيدس CLA"، وأنها فئة (مرسيدس - E CALSS COUPE)، و سعرها الحقيقي 2 مليون و600 ألف جنيه، وليس مليون جنيه، وأكدت أنها تمتلك 3 سيارات أخرى من الفئات النادرة والفارهة.



من جهة أخرى، نشر الفنان أحمد الفيشاوي برومو تشويقيا لفيلم "أشباح أوروبا"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".



يذكر أن الفيلم تغير اسمه مرتين قبل "أشباح أوروبا"، المرة الأولى حمل اسم "حجر الإسكندر"، والثانية "عقده الخواجة".



الفيلم يشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وهو قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية.