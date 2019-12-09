خبير: تركيا تستغل الأرض الليبية لإثارة الفوضى في مصر.. فيديو

قال عبد الستار حتيتة الكاتب المتخصص في الشأن الليبي، إن توقيع اتفاقية بين أردوغان والسراج لم يكن واردا في الأجندة على الإطلاق.



وأضاف عبد الستار حتيتة في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن تركيا تستغل الأرض الليبية لإثارة الفوضى في مصر.



وتابع عبد الستار حتيتة: " تركيا تخصص جزءا من الأسلحة التي ترسلها إلى ليبيا لإثارة القلاقل في مصر".



وأكمل عبد الستار حتيتة: " النظام التركي يستغل جماعة الإخوان الإرهابية وبقية الجماعات والتنظيمات الإرهابية في تنفيذ الأجندة التركية في ليبيا".



ولفت عبد الستار حتيتة:" المجتمع الدولي يحاول أن يستفيد من الأزمة الليبية، والشعب الليبي في ذيل الاهتمامات الدولية".

